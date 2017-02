Claudio Loetz: Credores retomam bens em Joinville por falta de pagamento

Livre Mercado 28/02/2017 | 07h31

Muita gente está perdendo bens por falta de pagamento. Tanto imóveis, quanto veículos. O juiz da 2ª Vara de Direito Bancário da comarca de Joinville, Yhon Tostes, está assustado com a quantidade de processos que chegam. São 200 carros por mês devolvidos aos credores, por ordem judicial. O motivo é simples: os clientes não conseguem pagar as dívidas. O fato novo é que grande parte dos veículos é nova. Foram comprados de anos recentes – de 2014 a 2017. Grave, mesmo, é a situação do setor de transportes de carga e logística. As transportadoras, descapitalizadas, deixam de honrar seus compromissos, e o efeito direto é a retomada de caminhões por quem os financiou. Há três empresas do setor em recuperação judicial.



Caem as reclamações feitas ao Procon



Os reflexos da crise econômica também chegam a uma instância inusitada: o Procon. No órgão de defesa do consumidor, caiu o número de reclamações, comparativamente a meses anteriores. O gerente Kleber Degracia diz que isso acontece porque há bem menos gente consumindo serviços e produtos.



CDL pensa seu futuro



A CDL de Joinville vai "olhar para dentro". A reunião Pensando a CDL, com novos diretores, está programada para 4 de março, um dia para avaliar a situação atual, suas operações, atividades e refletir a respeito de ações em andamento. A ideia central é refazer estratégias para o futuro. Jorge Domingues, diretor executivo da CDL, é didático:



– Precisamos verificar formatos de manutenção financeira. Não é mais possível fazer projetos e criar produtos isoladamente. Somos parte, quase uma filial, da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL) de Santa Catarina. Estamos integrados eletronicamente à FCDL e ao SPC Brasil.



Mais exportação



A BMW conseguiu novo contrato de exportação de veículos. A fábrica de Araquari vai produzir três mil carros do modelo X1. Este é mais um contrato de fornecimento temporário. A negociação só foi bem-sucedida porque a unidade catarinense é tecnologicamente apta e obedece aos rígidos padrões que a montadora alemã impõe. O momento e de atualizar o ciclo de produtos. O mercado brasileiro não respondeu às expectativas de vendas no segmento premium no ano passado.



GM: quatro anos em Joinville



A fábrica da GM do Brasil em Joinville completou quatro anos de operações neste dia 27 de fevereiro. Referência mundial em sustentabilidade e preservação do meio ambiente, a unidade já produziu mais de 350 mil motores nas versões 1.0 e 1.4 litro, destinados à fábrica da GM em Gravataí-RS. As peças são usadas nos modelos Onix e Prisma. Nestes quatro anos de atividades, a produção atingiu 354.129 unidades (até dezembro de 2016) e 136.276 no acumulado do ano passado. Em março de 2014, a unidade de Joinville foi a primeira fábrica do setor automotivo da América do Sul a conquistar a certificação internacional de construção sustentável Leadership in Energy and Environmental Design (Leed Gold) e a segunda a receber a certificação entre as fábricas da montadora no mundo.



Daqui a seis anos



Dada a realidade dos negócios nos últimos três anos recessivos, os concessionários da Expoville planejam possível expansão de tamanho de pavilhões para feiras só daqui a seis anos. Isso para atender ao crescimento esperado de eventos focados nas indústrias metalúrgica e plástica, que a cada dois anos ocorrem no local. Por ora, os espaços atuais mais do que satisfazem expositores.



Licitação



A Companhia Águas de Joinville fara licitação para contratar empresa responsável pela execução de implantação parcial de sistema de esgotamento sanitário no bairro Floresta. Os envelopes deverão ser entregues até as 8h59 do dia 3 de abril.



CCQ



O programa de círculos de controle da qualidade (CCQ) da Embraco faz 20 anos neste mês. Nesse tempo, foram implantados 112 mil projetos, que contribuíram para o aperfeiçoamento do ambiente de trabalho em aspectos como segurança, qualidade, custos e consciência ambiental.



Terminal novo



Está em elaboração o projeto de novo terminal de atracação de navios em Itajaí. O objetivo é posicionar a cidade como home port das linhas que circulam pela costa brasileira. O atual píer turístico foi construído em 1999 e não comporta mais o novo padrão de transatlânticos em operação no Brasil e no mundo – o menor tem 298 metros, sendo que o píer consegue receber navios de até 252 metros.



Em março



Vence no começo de março o prazo – já prorrogado – dado pela Justiça para a Caio/Induscar confirmar a compra da Busscar Ônibus.



Escola



Importante grupo educacional de Curitiba prospecta áreas em Joinville. O objetivo é montar escola para, no médio prazo, atender a mil alunos.



Temas



Eficiência na arrecadação própria dos municípios e controle e transparência na gestão pública são dois dos principais temas a serem colocados em debate durante o Congresso Catarinense de Municípios. O evento será realizado na Expoville, em Joinville, entre os dias 14 e 16 de março.



Acordo

A ArcelorMittal Brasil, dona de 40% da Tuper, de São Bento do Sul, fechou acordo de operações com a Votorantim. Pelo acerto, a Votorantim passa a ser subsidiária e tera participação minoritária no capital da siderúrgica.