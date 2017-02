Claudio Loetz: Aprovação do plano de recuperação judicial da Wetzel será decidida em abril

Livre Mercado 24/02/2017 | 07h11

Os credores da Wetzel vão decidir, no dia 25 de abril, se aprovam, ou não, o plano de recuperação judicial proposto pela companhia metalúrgica. A assembleia realizada nesta quinta-feira, dia 23, foi suspensa porque os representantes da Robert Bosch e do Banco do Brasil aceitaram as ponderações da empresa para evoluírem nas negociações em torno de acordo que agrade a todas as partes. Mas o BB fez constar da ata que não vai aceitar mais um adiamento. Foi claro ao avisar que, em abril, uma decisão — favorável ou não ao plano — terá de ser dada.



A aprovação dará fôlego econômico-financeiro à metalúrgica por dois anos. Eventual não concordância com o que a Wetzel apresentar empurrará a tradicional metalúrgica à falência.



Na assembleia desta quinta, o sindicato dos trabalhadores pediu, formalmente, autorização para que os credores da classe trabalhista recebam seus haveres antecipadamente, já que os recursos estão depositados e constam dos autos do processo. O pedido foi aprovado pela quase totalidade dos créditos votantes e está em análise pelo administrador judicial, Agenor Daufenbach, que se pronunciará a respeito na próxima semana.



De acordo com o advogado Thomas Dulac Müller, que conduz o processo de recuperação, a Wetzel está em pleno funcionamento, em vias de melhora rápida e apresentando diversos indicativos positivos.



— Por isso, há o interesse real de aprovação do plano o quanto antes, o que no entanto, depende da conclusão das negociações com os credores.



Acima da inflação

O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Têxtil de Joinville chama os funcionários das empresas do setor para assembleia geral marcada para amanhã, na sede da entidade, a partir das 14h30. Os trabalhadores vão analisar a proposta negociada com o sindicato patronal, e decidir se aceitam ou não o que foi oferecido. A proposta patronal é a de reposição da inflação anualizada (fevereiro de 2016/janeiro de 2017, e um pequeno acréscimo de ganho real.



Cobresul planeja novo CD

A Cobresul, que tem dois parques fabris de laminação de cobre instalados em Joinville, planeja erguer um novo centro de distribuição na cidade. A empresa busca, junto ao governo do Estado, incentivo para ampliação com a construção de um novo centro de distribuição para melhorar a parte logística. A Fundação Estadual do Meio Ambiente (Fatma) já concedeu a licença ambiental prévia (LAP) para a atividade. A área a ser construída será de 9 mil metros quadrados, em um terreno próprio da companhia, de 52 mil m2. O gerente administrativo Davi Lira dos Santos conversou com a secretária da Agência de Desenvolvimento Regional de Joinville, Simone Schramm, nesta quinta-feira (foto). Pediu apoio para ser a ponte com os demais órgãos do governo do Estado. A empresa tem faturamento mensal de R$ 40 milhões e atende ao mercado brasileiro. O novo centro logístico vai permitir ampliação no volume de produção, com geração de mais empregos e, também, abertura de novos mercados. Numa unidade, a Cobresul fabrica laminados, matéria-prima de condutores elétricos. Na outra, faz tubos de cobre para energia solar, construção civil e refrigeração.





Data

O Supremo Tribunal Federal vai julgar, no dia 9 de março, a tese que discute a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da Cofins.



Endeavor busca empreendedores

A organização global Endeavor busca empreendedores de todo o Estado para a edição de 2017 do programa Scale-up. O projeto apoia empreendedores que estão se destacando pelo alto crescimento, nos mais diversos setores, para que eles possam potencializar o impacto dos seus negócios de forma a gerar novos empregos. No ano passado, quatro startups locais (Asaas, Ecoville, Ectas e Quilius) participaram do programa.

Joinville está entre as melhores cidades para se empreender no Brasil, de acordo com o Índice de Cidades Empreendedoras 2016.

As inscrições para o programa estão disponíveis até o dia 5 de março pelo site scaleupendeavor.org.br.



Decisão judicial

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a massa falida da Viação Aérea São Paulo (Vasp) não tem direito à restituição de dezenas de milhões de reais de ICMS recolhidos em Santa Catarina por causa da venda de passagens aéreas, entre 1989 e 1996.



O debate girava em torno da possibilidade de a massa falida da empresa receber, de volta, o tributo pago na época em que o preço das passagens estava tabelado _ de 1992 até 1996. A PGE demonstrou que o ICMS recolhido entre 1989 e 1991 tinha prescrito. O processo judicial foi iniciado pela Vasp em 2002, após o Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade da incidência do imposto sobre as passagens.



Resultado

A Whirlpool Brasil conseguiu lucro líquido de R$ 311,8 milhões no ano passado. O dado é 8,7% superior ao apurado no ano anterior. A receita total, em 2016, somou R$ 9,22 bilhões, alta de 1,8%. Para 2017, a recuperação econômica será bem pequena _ com PIB subindo 0,5%, avalia a companhia.