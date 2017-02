Ciclista morre atropelado na SC-110, em Jaraguá do Sul, Norte de SC

Trânsito 13/02/2017 | 09h37

Um homem de 56 anos morreu atropelado por volta das 21h20 deste domingo na rodovia SC-110, que liga Jaraguá do Sul à Pomerode. Conforme informações dos Bombeiros Militares, o acidente aconteceu próximo à Sociedade Aliança, no bairro Rio Cerro II.



A vítima trafegava de bicicleta quando foi atingida por um carro modelo Vectra, em um trecho da via onde não há acostamento. Devido ao impacto com o veículo, o homem foi arremessado e morreu no local.