Chuvas comprometem abastecimento de água na região Central de Joinville

24/02/2017 | 11h02

A Companhia Águas de Joinville informou que o abastecimento das unidades afetadas pelo acidente na adutora da Estação de Tratamento de Água (ETA), na manhã de quinta-feira, já foram normalizadas. O incidente ocorreu quando um carro atingiu uma adutora da ETA. Ainda de acordo com a companhia, o fornecimento foi restabelecido durante a noite de ontem.



Entretanto, por causa das fortes chuvas registradas nesta quinta-feira, o fornecimento de água fica comprometido na área central, nos bairros Centro, América, Anita Garibaldi, Atiradores, Saguaçu e Bucarein. Sempre que chuvas muito fortes são registradas na região, as águas do Rio Piraí ficam com muita sujeira dificultando o tratamento feito na estação.



O fornecimento não foi completamente interrompido. O tratamento de água está sendo operado em menor escala e, consequentemente, menos água é liberada para a população. As casas em regiões mais altas devem sentir mais a falta d’água devido à baixa pressão hidráulica.



Além das chuvas, a entrada de um dos reservatórios que abastece a área central foi danificada. A situação está sendo controlada pela empresa, mas deve colaborar para os períodos de intermitência no abastecimento da região.



A Companhia Águas de Joinville trabalha para regularizar a situação e orienta os consumidores a economizarem água até que o abastecimento seja completamente reestabelecido. A previsão é que o serviço seja normalizado até a manhã deste sábado.