Chuva causa novos alagamentos nesta quarta-feira em Joinville

A chuva não tem dado trégua para os joinvilenses nos últimos dias. Dois dias após o temporal que deixou casas interditadas e ocasionou deslizamentos, principalmente na zona Sul, novos alagamentos foram registrados nesta quarta-feira pela Defesa Civil em Joinville.



Segundo o órgão, as ruas Coronel Santiago, no bairro Anita Garibaldi, Santa Catarina e São Paulo, na zona Sul, ficaram alagadas durante a noite, bloqueando a passagem de veículos. A rua Bahia também teve registro de alagamento.



As equipes do órgão também vão verificar se a região Central teve pontos de alagamento por conta da chuva. De acordo com a Defesa Civil, a previsão é de continuar chovendo nas próximas horas na cidade.



Orientações



A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros atendem aos chamados de emergência pelos telefones 199 e 193. A orientação dos órgãos de segurança é para que os moradores de áreas de risco, em especial nos morros e encostas, verifiquem os arredores das residências, procurando por qualquer sinal de alteração no solo.



Muros, postes e árvores inclinadas também devem deixar os moradores em alerta, assim como rachaduras. Nesses casos, os moradores devem se abrigar em um local seguro e acionar a Defesa Civil.