Chuva causa alagamentos neste domingo em Joinville

A chuva que caiu durante a tarde e noite deste domingo deixou ruas alagadas, principalmente, nas regiões Sul, Norte e Central de Joinville. Foram registrados alagamentos em bairros como Anita Garibaldi, Centro, Costa e Silva, Floresta, Glória e Itaum.



Apesar das vias tomadas pela água, a Defesa Civil de Joinville não havia atendido nenhuma ocorrência mais grave até o início da noite.







Cuidados importantes:



Qualquer problema deve ser comunicado à coordenadoria municipal de Defesa Civil, por meio do telefone de emergência 199 ou para o Corpo de Bombeiros no número 193. Na ocorrência de tempestades com descargas elétricas (raios), ventos fortes e granizo, a orientação é que as pessoas se abriguem em local seguro, longe de placas, de árvores, de postes de energia e de objetos que podem ser arremessados.



Se não encontrar um abrigo, agache-se com os pés juntos, com a cabeça encostada em seu peito ou entre os joelhos e as mãos cobrindo suas orelhas ou apoiadas em seus joelhos. Se estiver em casa ou qualquer outro local abrigado, desligue os aparelhos eletrônicos, não use o telefone, fique longe das janelas e lembre-se, o banheiro em alvenaria é o melhor local durante uma tempestade.