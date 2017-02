Cepat de Joinville divulga novas vagas de emprego

Há vagas! 20/02/2017 | 14h31

O Centro Público de Atendimento ao Trabalhador (Cepat), órgão da Prefeitura de Joinville, divulgou nesta segunda-feira novas vagas de emprego. No total, são 46 vagas em aberto entre novas e outras já divulgadas. Há oportunidades para mulheres e homens, pessoas com deficiência e com ou sem experiência.A maioria das vagas exige ensino médio ou técnico completo, mas também há oportunidades para ensino superior e ensino fundamental incompleto ou completo. As vagas são para trabalhar em diferentes bairros da cidade.As vagas novas são: administrador, barman, chefe de cozinha, churrasqueiro, fiscal de loja, garçom e gerente de restaurante.Também são oferecidas vagas para auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, padeiro, técnico de edificações e vendedor porta a porta, entre outras.Algumas vagas são exclusivas para pessoas com deficiência como a de ajudante de carga e descarga, analista administrativo, atendente de lanchonete, empacotador a mão, porteiro, servente de limpeza e zelador.Os interessados devem comparecer ao Cepat, na rua Abdon Batista nº342, perto do Mercado Público. É preciso levar carteira de trabalho, CPF, RG e CEP do endereço onde mora.