Causas do acidente aéreo em Garuva ainda não foram apuradas

Tragédia 24/02/2017 | 17h52 Atualizada em

O Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos (Cenipa) enviou equipes para apurar as causas do acidente aéreo ocorrido na manhã de terça-feira em Garuva, região Norte de Santa Catarina. O monomotor de modelo Viper Pauli, matrícula PT WBO, caiu na região do Monte Crista enquanto fazia pulverização das bananeiras.



A reportagem de "A Notícia" tentou contato com o órgão por meio da assessoria de comunicação durante esta sexta-feira para confirmar o andamento da investigação, mas foi informada de que os detalhes só serão passados após o recesso de Carnaval.



A Fundação do Meio Ambiente (Fatma) também esteve no local do acidente durante a quinta-feira para avaliar o impacto negativo que o incidente poderia ocasionar a região do Monte Crista. A aferição precisou ser feita por causa do derramamento de combustível da aeronave e da mistura à base de óleo mineral utilizado como pesticida no local.



A ação teve o apoio da Polícia Militar Ambiental e foi comandada pelo Sargento Tavares. A quantidade de material disseminado no solo foi pequena, não acarretando nenhum dano ao Meio Ambiente.



A vítima do acidente, Jose Artur Pinto Guimarães, 57 anos, deixou dois filhos e esposa e foi sepultado no Cemitério Parque da Saudade, na cidade de Brusque.