Carreta com 500 mil carteiras de cigarro é apreendida na BR-101 em Joinville

Apreensão 18/02/2017 | 14h34

Mais uma carga de cigarros contrabandeados foi apreendida em Joinville. A mercadoria estava em uma carreta que seguia no km 39 da BR-101, quando foi parado pela Polícia Roviária Federal, por volta das 22 horas de sexta-feira.

Na abordagem, a PRF encontrou aproximadamente 50 mil pacotes de cigarros dentro do veículo, o equivalente a 500 mil carteiras contrabandeadas. Ainda de acordo com a PRF, a provável origem da carga é do Paraguai e está avaliada em mais de 2 mihões de reais.



O veículo que fazia o transporte tinha placas de Itajaí. O condutor informou à polícia que levaria cigarros de Curitiba para Tubarão. Ele foi detido e encaminhado à Polícia Federal de Joinville. A carreta e a carga foram levadas à Receita Federal de São José.



A primeira apreensão ocorreu na quinta-feira, no km 41. Desta vez, o carregamento tinha 511 mil carteiras de cigarros e estavam sendo transportadas dentro de um contêiner.