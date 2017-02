Carnaval não é primordial para movimentação da economia em São Francisco do Sul

Folia 11/02/2017 | 08h04 Atualizada em

Em São Francisco do Sul, a organização do desfile oficial do Carnaval foi cancelada pela Prefeitura da cidade nesta semana. E a expectativa Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina (Fecomércio SC) é de que a ausência do evento não cause grande impacto econômico. A estimativa tem como base uma pesquisa feita pela própria Fecomércio. O estudo mede o impacto na economia de diferentes cidades turísticas durante o período de folia.



Leia as últimas notícias sobre Joinville e região no AN.com.br



Segundo o levantamento, grande parte dos turistas que visitaram São Francisco no Carnaval de 2016 foi composta por catarinenses que tiveram como principal motivação para a escolha do destino as belezas naturais e praias.



— A pesquisa mostra que 74% dos entrevistados não escolhem São Francisco por causa do Carnaval. Eles vão para passar o fim de semana, ficar na casa de amigos. Não nos parece que o Carnaval de rua seja primordial para a movimentação da economia. Uma maioria viria de qualquer maneira — avalia o vice-presidente de turismo da Fecomércio, Fernando Willrich.



— Depois, vamos ver se houve prejuízo. Nossas pesquisas durante a alta temporada apontam economia por parte do consumidor. Isso é uma realidade que deve se confirmar independentemente do Carnaval de rua — complementa.



Willrich também destaca outro dado importante: apenas 8,3% dos entrevistados ficaram em hotéis ou pousadas em São Francisco no Carnaval de 2016. O maior percentual foi de turistas em casas alugadas, representando 35,8% do total de entrevistados. Casas de amigos e parentes foram o abrigo de 25,6% dos turistas e 27,1% ficaram em casa própria. Os turistas também tinham a opção de responder "outro tipo de hospedagem" (2,8%) e "quarto e café em casa de família" (0,5%).



— O turismo em São Francisco do Sul, segundo as pesquisas, não é diferente do nosso litoral. É um turismo muito rodoviário. A maioria dos turistas é de Santa Catarina. E na região Norte também tem muitos paranaenses. O nosso turista tem uma característica interessante: é aquele turista que também tem imóvel na cidade. Geralmente, a hospedagem hoteleira é um percentual até menor do que daqueles que têm casa própria.



Referente ao gasto médio dos turistas, o mais elevado em São Francisco foi com a alimentação. O presidente do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Joinville e região, Raulino João Schmitz, defende que para os próximos anos as prefeituras se unam para realizar um único Carnaval em São Francisco.



— Em Joinville, não temos tradição do Carnaval. Para o nosso segmento, não afeta em nada. Em São Francisco, acredito que vai afetar, porque vêm pessoas de outras cidades. Isso vai impactar negativamente para o município. Eu até acho que os municípios deveriam ajudar o Carnaval em São Francisco, que já tem tradição. Acho que os prefeitos deveriam se reunir e fazer um bom Carnaval em São Chico. Tem que ver a vocação de cada cidade, e a vocação de São Chico é o Carnaval.



Interrupção após 16 anos de tradição



Jeovah dos Passos, presidente da Liga das Escolas de Samba de São Francisco do Sul, diz que já tem ouvido reclamações dos comerciantes em virtude do cancelamento do desfile.



— O pessoal estava preparado. Faz mais de 16 anos consecutivos que tem desfile aqui. Nós recebemos a notícia com muita tristeza. Vemos com grande preocupação a interferência do Ministério Público. Se não vai haver Carnaval, não pode ter outras festas também. Nas outras festas, eles não se metem. Todo ano, a gente faz o Carnaval e presta contas. Todo ano é a mesma perseguição contra nós, contra o Carnaval em Santa Catarina — reclamou Jeovah.



O presidente da Liga contou que o desfile deste ano contaria com quatro escolas de samba e seis blocos. A Prefeitura repassaria R$ 60 mil, que seriam divididos entre as quatro escolas, enquanto o governo do Estado repassaria R$ 315 mil, que só poderiam ser aplicados na estrutura do evento.



Para o ano que vem, Jeovah espera contar com a arrecadação do Botequim do Samba, um projeto da Prefeitura que cedeu um box do Mercado Público para a liga. Ele afirma que uma parceria foi fechada com o Terminal Graneleiro da Babitonga (TGB) e com a Opa Bier, que farão uma administração compartilhada do estabelecimento. A ideia é arrecadar dinheiro para a produção das escolas no Carnaval, para que tenham mais autonomia e não dependam tanto do poder público.



Prefeitura de São Francisco do Sul divulga calendário de eventos durante o Carnaval



A Prefeitura de São Francisco do Sul divulgou um calendário de eventos programados para o Carnaval. A programação está em fase de estruturação e pode ser alterada, mas já há atrações confirmadas para quem optar pela cidade para curtir a folga. O Carnaval contará com uma edição especial do Stammtisch. As barracas já estão à venda e mais informações podem ser obtidas pelo telefone 99992-0637.



Sexta-feira, 24 de fevereiro



20h - Baile de Carnaval no Clube Náutico Cruzeiro do Sul.

20h - Desfile do bloco Unidos do Centro Histórico, com concentração na Igreja Matriz.

22h - Palco do Carnaval Popular no Mercado Público.



Sábado, 25 de fevereiro



10 às 17h - Carnastamm _ Stammtisch Especial de Carnaval, na Prainha.

15h - Apresentação da Banda Guarani, no Lar dos Idosos.

17h - Desfile do bloco Vagabunda, com concentração na Prainha.

17h - Desfile do bloco Ervigay _ participação da bateria da Imperadores do Samba, ao lado da Cabana do Ervino.

20h - Desfile do Bloco Caratonga, com concentração no Acaraí.

22h - Palco do Carnaval Popular, no Mercado Público.

22h - CarnaReggae, no Surf Bar.

23h - Banda e DJ, no Palco Enseada

23h - Show nacional com MC Guimê, no Banana Joe.



Domingo, 26 de fevereiro



15h - Baile infantil no Cruzeiro.

16h - Carnaval infantil no palco Enseada.

19h - Desfile do bloco Vagabunda, com concentração no Terminal Turístico Walter Gama Lobo.

22h - Palco do Carnaval popular, no Mercado Público.

22h - CarnaReggae, no Surf Bar.

23h - Banda e DJ, no palco Enseada.



Segunda-feira, 27 de fevereiro



20h - Desfile do bloco Unidos do Centro Histórico, com concentração na Igreja Matriz.

22h - Palco do Carnaval Popular, no Mercado Público.

22h - CarnaReggae, no SurfBar.

23h - Banda e DJ, no Palco Enseada

23h - Festa da Espuma, no Banana Joe.



Terça-feira, 27 de fevereiro



19h - Trio elétrico do bloco Vagabunda, com concentração no Terminal Turístico Walter Gama Lobo.

22h - Palco do Carnaval Popular, no Mercado Público.