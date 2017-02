Carga de cigarros contrabandeados é apreendida na BR-101, em Joinville

Apreensão 17/02/2017 | 12h44

Um caminhão com 1.022 caixas de cigarro contrabandeado foi apreendido no final da tarde desta quinta-feira. A ação da Polícia Rodoviária Federal em conjunto com Receita Federal ocorreu na BR-101, próximo ao km 41, em Joinville.



De acordo com a PRF, a carga encontrada em um container era proveniente do Paraguai. O motorista, de 36 anos, informou que estava trazendo os cigarros da cidade de Cascavel-PR com destino a Itajaí. No momento da abordagem, tanto o cavalo-trator quanto o reboque portavam placas falsas.



O condutor foi conduzido a Polícia Federal de Joinville, onde irá responder por crime de contrabando e adulteração de sinal de veículo automotor. A carga, que totaliza 511 mil carteiras, será encaminhada ao depósito da Receita Federal em São José onde destruída.