SC-418 10/02/2017 | 16h16 Atualizada em

Tombamento de carreta ocorreu no km 06 na SC-418

Tombamento de carreta ocorreu no km 06 na SC-418 Foto: Valtelino Martins / Divulgação

No final da manhã desta sexta-feira, um caminhão tombou no km 06 da SC-418, conhecida como Serra Dona Francisca, em Pirabeiraba, Joinville.



Leia mais informações de Joinville e região no AN.com.br



Conforme informações da Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu por volta das 10h30, próximo a Sociedade Rio da Prata.

De acordo com a polícia, não houve mortes registradas no acidente.