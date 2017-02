Cachorro atropelado é resgatado pelos bombeiros voluntários em Joinville

Socorro 23/02/2017 | 10h38

Um cachorro foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville após ser atropelado na rua Tuiuti por volta das 22 horas desta quarta-feira. De acordo com o Centro de Bem-estar Animal (CBEA), este foi o primero serviço realizado deste que o centro passou a atender animais em horário de plantão, entre 19 e 7 horas de segunda a sexta-feira e aos domingos e feriados.



De acordo com a clínica veterinária responsável pelo atendimento, o cão, que chegou com muita dor, teve as duas patas da frente fraturadas, mas sua situação é estável. Na manhã desta quinta-feira, será feito o raio x para verificar qual osso foi fraturado e seguir com os procedimentos médicos. Aparentemente, o cão não tem dono.



Neuza Frantze Onilla, coordenadora do CBEA, explica que este serviço de atendimento a animais atropelados ou em situação de risco já era feito antes, mas apenas entre 7 e 19 horas e em dias úteis. Recentemente, os procedimentos do centro mudaram e agora é possível solicitar atendimento imediato aos Bombeiros Voluntários de Joinville, Guarda Municipal e Polícia Militar ou Polícia Ambiental. A partir da ligação do solicitante, os órgãos entram em contato com o CBEA para autorizar o transporte para uma clínica credenciada. A coordenadora explica que a preferência no atendimento do centro é por animais atropelados.



- O indíce de atropelamentos é muito alto. A pessoa que atropela não socorre, o que é uma pena - afirmou a coordenadora, que diz ainda que unidade do CBEA está lotada e há muitos animais para adoção.



Durante o horário de expediente do Centro de Bem-estar Animal, o procedimento para pedir socorro a animais é diferente. A pessoa deve registrar um pedido na Ouvidoria do município (telefone 156 ou site da Prefeitura). Serão atendidos pelo CBEA somente os animais de rua que estejam em situação de maus tratos e os animais apreendidos em razão de abuso os maus tratos praticados pelo tutor. O atendimento do animal deverá ser efetuado apenas no local em que foi indicado na ocorrência e, havendo necessidade, a equipe responsável pelo atendimento do animal providenciará o encaminhamento adequado.