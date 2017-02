BR-101 já tem filas em Joinville e Piçarras

Trânsito 24/02/2017 | 14h30

O feriadão de Carnaval já tem seus primeiros reflexos no trânsito nesta sexta-feira.



Na BR-101, para quem vai para as praias da região, o tráfego está lento e há fila no km 39, em Piçarras, e do km 47 ao 50, em Joinville.



Na pista sentido Curitiba, também há congestionamento devido a intensidade de veículos do km 215 ao km 209, entre Palhoça e Joinville.

Segundo a Autopista Litoral Sul, a previsão é de movimento intenso até 22 horas desta sexta-feira. A concessionária informou que não houve registro de acidentes.