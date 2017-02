Banheiros e lixeiras instaladas em áreas de preservação são alvos de vândalos

Vandalismo 21/02/2017 | 11h32

Lixeiras instaladas pela Secretaria do Meio Ambiente (Sema) de Joinville em pontos de banhos nos rios Piraí e Cubatão, na área rural, foram quebradas por vândalos nos últimos dias. A Sema constatou lixeiras (tubos de concreto) danificadas em cinco pontos. Em um dos casos, o tubo foi quebrado antes mesmo de ser instalado.



Além disso, os banheiros químicos instalados no início do verão também foram alvo dos vândalos, na Estrada Rio de Prata, onde foram pichadas duas cabines dos sanitários.

A opção pelo tubo de concreto foi feita para evitar o vandalismo com as lixeiras de plásticos, que

eram arrancadas e jogadas no rio.

O setor de Educação Ambiental pede aos frequentadores desses locais para que ajudem a cuidar das lixeiras e dos banheiros, colocados no local para evitar que o lixo seja depositado irregularmente nessas áreas de preservação.

No total, foram instalados 43 lixeiras (tubos de concreto) em 15 pontos. Nessa semana, a Sema está realizando a instalação de placas orientativas, com informações sobre o uso adequado das lixeiras e o descarte correto dos resíduos.

As denúncias podem ser feitas pelo número 156 ou pelo serviço de Ouvidoria no site da Prefeitura de Joinville (www.joinville.sc.gov.br)