Aulas na rede estadual começam para 26 mil alunos em Joinville

Uma semana após o começo das aulas na rede municipal de Joinville, iniciou-se nesta segunda-feira o ano letivo para os estudantes da rede estadual. Segundo a Gerência Regional de Educação de Joinville (Gered), há 26 mil alunos enturmados nos ensinos fundamental, médio e educação de jovens e adultos na cidade. Nos outros seis municípios da região Norte, há seis mil. Este número tende a aumentar nos próximos dias, pois os colégios ainda estão cadastrando os dados no sistema.



As escolas com os maiores números de alunos já registrados são a Marli Maria de Souza, com 1.400 enturmados; seguida da Professora Gertrudes Benta Costa, com 1.134; e Governador Celso Ramos, com 1.125. De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (SED), já foram contratados 800 professores admitidos em caráter temporário (ACTs) que se integram aos 1,3 mil professores efetivos. Os profissionais lecionam para alunos de 62 escolas na região, sendo 38 em Joinville.



Apenas a Escola de Educação Básica Osvaldo Aranha teve que adiar o início das aulas. A unidade, localizada no bairro Glória, ficou alagada com a chuva que caiu durante tarde e noite de domingo. A diretora da escola, Rita Pereira, cobra ações da Prefeitura de Joinville para amenizar o impacto das chuvas. Só este ano, já é a segunda vez que a escola alaga.



- Toda vez que chove, a rua fica alagada, pois as tubulações estão entupidas. O rio que passa na rua enche as tubulações de areia. Precisa de limpeza. Não aguentamos mais isso. Sem saída, a água vai parar dentro da escola - reclamou a diretora, que contou com a ajuda de professores e da comunidade para fazer a limpeza do colégio na manhã desta segunda. A diretora garante que a partir desta terça-feira os 380 alunos matriculados no ensino médio poderão voltar às aulas.







Em nota, a Prefeitura de Joinville informou que fará o trabalho de limpeza da canalização e abertura de mais duas bocas de lobo (bueiros) na rua. A ação será coordenada pela Subprefeitura da Região Centro-Norte, com apoio da Secretaria de Infraestrutura. Não há prazos de quando os serviços serão realizados.



Na Escola de Educação Básica Professora Antônia Alpaídes Cardoso dos Santos, que já tem 1.169 mil alunos enturmados nos ensinos fundamental e médio, a movimentação de alunos era intensa às 11h30 desta segunda-feira. Alguns minutos antes do sinal anunciar o fim do primeiro dia letivo - serão 200 -, alguns pais já esperavam pelos filhos no portão do colégio. Renato Sérgio Longhini aguardava a filha Maria Eduarda, de sete anos de idade.



- Estava contando os dias, estava ansiosa. Ela despertou antes do horário - disse o pai, que buscou a pequena de carro. Eles moram a poucos minutos dali. Os alunos do ensino fundamental que residem a uma distância igual ou maior de três quilômetros da escola, têm direito ao transporte escolar gratuito. Já os estudantes do ensino médio têm esse direito somente quando há comprovação de que escolas próximas às suas casas não tenham disponibilidade de matrícula. Escolas com poucos alunos precisando de transporte ganham passe de ônibus, enquanto os colégios com um grande número de estudantes têm à disposição um ônibus escolar.



A ansiedade também tomava conta do estudante Otto Ricardo Brummer, de 11 anos. Segundo a mãe do garoto, Tânia Brummer, ele também aguarda ansioso pelo retorno das aulas no Programa de Iniciação Desportiva (PID), projeto que participa através da escola. A mãe espera que um dia o colégio, que conta com 70 professores, seja contemplado com o ensino integral, que será aplicado em três escolas de Joinville a partir de quarta-feira. O novo modelo será ofertado para as escolas Annes Gualberto, no Iririú, com 85 alunos em três turmas; Senador Rodrigo Lobo, no Jardim Sofia, com uma turma de 32 alunos; e Presidente Médici, no Boa Vista, com 120 alunos em quatro turmas. Nestas turmas, além da grade curricular obrigatória, haverá núcleos para desenvolvimento de projetos.



Há três turnos de ensino da rede estadual: 7h30 às 11h30 para ensino fundamental e médio; 13h30 às 17h30 para fundamental e médio; e 19h às 22h40 para médio e educação de jovens e adultos (EJA). O horário do turno integral para os primeiros anos do ensino médio será das 7h30 às 17h15.