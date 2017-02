Após chuva, cerca de mil unidades consumidores ainda estão sem energia elétrica em Joinville

Prejuízo 24/02/2017 | 11h06

Além do caos no trânsito, o temporal desta quinta-feira deixou prejuízos para alguns moradores de Joinville. No bairro Nova Brasília, na zona Oeste da cidade, o tronco de uma árvore quebrou e caiu em cima de uma residência. A queda danificou parte da estrutura do imóvel e quase atingiu a casa ao lado.



O dono, Antônio Henrique, conta que a residência localizada na rua Maria Neves Niemeyer é alugada. O inquilino, que estava na residência no momento da queda, não se feriu. Antônio Henrique teme pelas outras casas da rua, já que também são cercadas por outras árvores de um terreno particular. Na manhã desta sexta-feira, o aposentado aguardava pela retirada da árvore, que seria feita pelos bombeiros voluntários após vistoria da Defesa Civil.



A queda de outras quatro árvores também foram identificadas pelo órgão. No Paranaguamirim, um muro caiu e colocou em risco uma residência. Também há árvores em vias públicas. De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Márnio Luiz Pereira, não há registros de pessoas desalojadas ou desabrigadas. O órgão, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente e o Corpo de Bombeiros Voluntários, ainda faz o levantamento dos estragos na manhã desta sexta-feira.



Aproximadamente mil unidades consumidoras permanecem sem energia elétrica, de acordo com a Celesc. O chefe da agência regional, Jean Eduardo Costanzi, informou que os bairros mais prejudicados pela falta de energia são o Vila Nova, Floresta, Jardim Iririú, Nova Brasília e Morro do Meio. A expectativa da Celesc é regularizar a situação até o final da tarde desta sexta-feira.