Alunos da rede municipal voltam às aulas em Joinville

Educação 06/02/2017 | 11h49

Depois de quase dois meses de férias, a pequena Mariana Catelã Marcelino, de cinco anos, já estava com saudade da escola e, principalmente, dos amiguinhos.



Assim como milhares de alunos da rede municipal de Joinville, Mariana voltou às aulas nesta segunda-feira. Quem ficou com o coração na mão ao deixar a filha na Escola Municipal Professora Eladir Skibinsky, no Aventureiro, foi a mamãe Catiane Francisco Catelã Marcelino.



- Ela estava ansiosa, quem sofre sou eu - disse Catiane, que já estava acostumada com a companhia da filha em casa todos os dias.



A partir desta segunda-feira, ela volta a levar a pequena de segunda a sexta-feira para a escola. Às vezes de carro, outras de bicicleta.







Segundo a Prefeitura de Joinville, há 4.784 funcionários para atender os 63.300 alunos do ensino fundamental matriculados nas 84 escolas da rede municipal e nos 68 Centros de Educação Infantil (CEIs). De acordo com a Secretaria de Educação, por causa das últimas chuvas, apenas o Centro de Educação Infantil (CEI) Laércio Beninca, não iniciou as atividades nesta segunda-feira. O CEI, localizado no bairro Vila Nova, iniciará as aulas no dia 13 de fevereiro.



Outra mãe que deixou a filha na escola nesta segunda-feira foi a Suelen Cristina de Souza. O aperto no coração é das duas, mas quem chegou a chorar foi a pequena Melissa de Souza Schmoller, de apenas cinco anos.

- É o primeiro ano dela numa escola grande assim - disse.

Para Mariana e Melissa, este é o primeiro dos 200 dias letivos da rede municipal. O primeiro trimestre vai até 19 de maio, o segundo vai de 22 de maio a 6 de setembro e o terceiro do dia 11 de setembro a 15 de dezembro. A Secretaria de Educação informou que todos os alunos da pré-escola até o ensino fundamental 2 vão receber o uniforme de verão nas primeiras semanas de aula. Os estudantes também devem receber gratuitamente os livros didáticos. Para famílias comprovadamente de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), a Prefeitura diz que distribui os materiais escolares básicos.

Guarda Municipal de Joinville se mobiliza para volta às aulas

A Prefeitura de Joinville garantiu que a Guarda Municipal de Joinville estará mobilizada com motos e viaturas a partir desta segunda-feira para reiniciar o trabalho de segurança aos estudantes na volta às aulas nas escolas da rede municipal e Centros de Educação Infantil. Segundo a Prefeitura, a corporação conta com 39 agentes e dez viaturas que fazem rondas em escolas, praças, parques e na Estação Rodoviária.

- Nossa prioridades são as escolas, os estudantes e sua proteção na chegada e saída das aulas - disse o secretário de Proteção Civil e Segurança Pública (Seprot), Cesar Nedochetko.