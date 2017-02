Acidente 23/02/2017 | 09h04

Uma aeronave de pequeno porte caiu na manhã desta quinta-feira, em Garuva, Norte de SC. Uma equipe do Graer faz sobrevoo no local da ocorrência. Helicópteros Arcanjo e Águia 01 estão na região do Monte Crista, na altura da balança de fiscalização da BR-101. Até o momento a aeronave não foi encontrada.



Em breve mais informações.