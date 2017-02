Adolescente sofre tentativa de homicídio no Jardim Paraíso, em Joinville

Segurança 07/02/2017 | 20h34 Atualizada em

Um adolescente de 16 anos sofreu uma tentativa de homicídio por volta das 18 horas desta terça-feira na rua Crater, no Jardim Paraíso, na zona Norte de Joinville. Ele foi baleado na perna e foi encaminhado ao Hospital Municipal São José.



Segundo a Polícia Militar, ele foi atingido na rua Crater, mas foi encontrado pelos policiais em uma casa na rua Colômbia. Ele afirmou que correu para não ser morto pelo autor dos disparos, que fugiu do local.



A vítima pediu ajuda na casa de uma desconhecida, que o acolheu até a chegada da PM. De acordo coma polícia, a proprietária da residência teria afirmado que ajudou o rapaz porque já havia perdido um filho algum tempo atrás.