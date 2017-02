94 anos de A Notícia: jornal sempre aberto para sua participação

Editorial 24/02/2017 | 08h28

Em uma conversa com alunos de um curso de graduação em comunicação nesta semana, uma colega argumentou sobre estarmos em uma era de diálogos. Em tempos de redes sociais, nada pode fazer mais sentido. Vivemos um momento de trocas, de interação, participação. E, ao completar 94 anos de uma história marcada por uma relação estreita com a comunidade de Joinville, A Notícia se orgulha de anunciar ações que têm como objetivo fortalecer ainda mais este laço. Afinal, é a partir das demandas e conquistas da comunidade que queremos escrever as nossas reportagens.



Um bom exemplo é o material especial que está sendo produzido para celebrar o aniversário da nossa cidade. Joinville de Conquistas vai relembrar os 166 anos de grandes feitos do município que certamente serão base para um futuro de vitórias.



Em outra iniciativa, com início também no próximo mês, “AN” mergulha em cada um dos dez maiores bairros da cidade. A primeira região a ser visitada será na zona Leste. Vamos apurar e compartilhar o que de melhor há no Aventureiro, como o bairro conquistou a relevância que tem hoje, quais são os principais obstáculos e motivos de orgulho para os moradores. Ficou com vontade de colaborar? Saiba que estamos ansiosos por isso. Basta mandar um e-mail ou telefonar para a editora Genara Rigotti, que está à frente do projeto (genara.rigotti@an.com.br ou 3419-2187).



Já nesta edição impressa, você, caro leitor, pode conferir outras duas novidades. A primeira é a página de Serviço, remodelada para reunir todo o conteúdo sobre o tema em um só espaço. A outra também está na mesma página, no fim da edição. A partir de hoje, você confere o Projeto Um Sorriso por Dia, liderado pelos fotógrafos Maykon Lammerhirt e Salmo Duarte. Sempre que estiverem pelas ruas da cidade, eles vão clicar pessoas dispostas a dividir com a gente a sua alegria. Será um sorrisão por edição até o 95º aniversário do “A Notícia”. As imagens também serão compartilhadas na conta @anoticia, no Instagram.

Aproveito a data para reiterar um compromisso já feito pela equipe da redação: estar sempre de portas abertas para a sua participação. Entre em contato com o “AN” pelos nossos canais para dar sua sugestão, fazer uma crítica e participar deste veículo que, há 94 anos, é feito para você.

www.an.com.br

leitor@an.com.br