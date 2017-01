Vigorelli é um dos pontos próprios para banho em relatório da Fatma

Verão 20/01/2017 | 19h14

Depois de passar a última temporada deinteira como um ponto impróprio para banho, a, em, começou a ter melhores resultados na atual temporada. Dos sete relatórios divulgados pela Fundação do Meio Ambiente () - o último nesta semana - cinco mostraram que o local apresenta condições de receber banhistas.A notícia agradou a fisioterapeuta Silvane Daros Ferreira, 41 anos, que é natural de Cascavel (PR) e mora em Joinville desde o início do mês. Ela aproveitou a sexta-feira para levar os filhos Gustavo e Júlia e a sogra Maria Zeli para conhecerem juntos a Vigorelli. Preparados, eles levaram cadeiras de praia, guarda-sol e roupas de banho para aproveitarem o mar.Sem uma placa informando os banhistas sobre a condição da água, ela precisou pedir detalhes do mar para uma comerciante da Vigorelli.— O lugar é gostoso, principalmente, para ficar com as crianças. Mesmo assim, se tivessem dito que a praia estava imprópria nem entraríamos na água — conta Silvane.Além do banho de mar, os visitantes da Vigorelli também aproveitam ás águas tranquilas para andar de jet ski, praticar stand up paddle ou outros esportes. O motorista de ônibus Alexsander Machado, 37 anos, reuniu os filhos Mateus e Lucas para dar uma volta pela região à bordo de um caiaque. Ele frequenta a praia desde criança, quando acompanhava os pais, e até hoje é visitante fiel do lugar.- Às vezes, a gente vinha até de ônibus e eu sempre escutei, desde pequeno, que a água não era boa para tomar banho - recorda.Mesmo que o principal objetivo atualmente não seja nadar pela Vigorelli, Alexsander fica feliz em saber que a água está própria para banho. Afinal, nunca se sabe quando o caiaque pode virar e ele ter que se molhar nas águas da praia joinvilense. Se acontecer, é bom saber que o lugar pelo menos está limpo.Para dizer se um ponto é próprio ou impróprio para banho, a Fatma analisa a presença da bactéria Escherichia Coli, presente em fezes de animais e humanos. São necessárias cinco coletas consecutivas para se obter o resultado. Para esta temporada, as amostras começaram a ser coletadas em 31 de outubro. Quando em 80% das análises a quantidade da bactéria é inferior a 800 por 100 mililitros, o ponto é considerado próprio. O programa da Fatma é executado há 40 anos.