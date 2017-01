Vereadores tomam posse e definem presidente da Câmara em Joinville

Política 01/01/2017 | 22h09

Neste domingo, houve, na Câmara de Joinville, a posse de todos os vereadores eleitos no último pleito. Eles foram chamados nominalmente para preencher as 19 cadeiras do plenário, sendo aplaudidos por familiares, amigos e autoridades. Após o início da sessão solene que deu início à 18ª legislatura da Câmara de Vereadores de Joinville, eles foram convocados para fazer o juramento e assinar o termo de compromisso e posse.



Leia as últimas notícias sobre Joinville e região no AN.com.br



Depois da posse do prefeito e do vice-prefeito, cada vereador teve três minutos para fazer um pronunciamento. Eles usaram o tempo para fazer os agradecimentos à família, aos amigos, aos apoiadores e aos eleitores, além de comentar sobre as bandeiras que pretendem defender no mandato.



Sem imprevistos, Fernando Krelling foi eleito para presidir a Câmara de Vereadores de Joinville pelos primeiros dois anos de mandato. O parlamentar do PMDB era o preferido do prefeito Udo Döhler para comandar a casa e recebeu 18 votos favoráveis e apenas um contrário, de Odir Nunes.



Também foram eleitos para a mesa diretora os vereadores Lioilson Corrêa como vice-presidente, Ana Rita da Frada como 1a-secretária e James Schroeder como 2o-secretário. Esta foi a única chapa inscrita para concorrer à eleição.



Krelling atuou como presidente da Fundação de Esporte, Lazer e Eventos de Joinville (Felej) durante o primeiro mandato de Udo Döhler e assumiu ontem o cargo de vereador pela primeira vez, presidindo a sessão por ter sido o vereador mais votado nas eleições de 2016. Ele também foi o segundo mais votado de todo o Estado.



Durante o discurso de posse, antes da eleição da mesa diretora, ele afirmou que representa a terceira geração da família Krelling a ocupar uma cadeira na Câmara. Antes dele, o avô e o tio também foram vereadores em Joinville, mas há 24 anos a família tentava voltar à Câmara para representar a população.



Com o pai acompanhando o discurso no plenário, Fernando disse emocionado que entregará a ele a caneta com a qual assinou o termo de compromisso e posse.



— Nós temos que unir forças para fazermos uma grande legislatura. E temos sempre que lembrar que, antes de 2 de outubro (dia das eleições), batemos em muitas portas e muita gente nos colocou aqui. Só assim vamos poder dizer que valeu a pena estar nessa 18ª legislatura — disse.



O resultado da eleição da mesa diretora foi positivo para o prefeito Udo Döhler, que, além de ter conseguido que o candidato preferido à presidência conseguisse vencer a votação, também terá o apoio de maioria confortável no Legislativo.



Confira quem são os vereadores empossados:



Fernando Krelling (PMDB)

Rodrigo João Fachini (PMDB)

Richard Harrison Chagas dos Santos (PMDB)

Roque Antonio Mattei (PMDB)

Adilson Luiz Girardi (SD)

Claudio Nei Aragão (PMDB)

Ninfo Valtero König (PSB)

Rodrigo Coelho (PSB)

Lioilson Mario Corrêa (PSC)

Fabio Alexandre Dalonso (PSD)

Wilson Gonçalves Dantas (PSB)

Ana Rita Negrini Hermes (Pros)

José Henkel (PR)

Odir Nunes (PSDB)

Jaime Evaristo (PSC)

Maurício Fernando Peixer (PR)

James Schroeder (PDT)

Tânia Regina Larson (SD)

Natanael Jordão (PSDB)