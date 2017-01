Clima 10/01/2017 | 10h07

Vendaval causa estragos em Barra Velha, Norte de Santa Catarina

Principiais danos foram registrados no centro da cidade

Uma forte chuva com vento e tempestades causou alguns estragos em Barra Velha, no Norte de SC, na noite desta segunda-feira.



De acordo com os bombeiros voluntários, os principiais danos foram registrados no centro da cidade. O vendaval durou cerca de 30 minutos.



Uma árvore caiu atingindo o telhado de uma residência, além de placas e toldos que foram destruídos. Os bombeiros militares informaram que telhas de prédios caíram e acabaram atingindo alguns carros.



Um vídeo que circula na internet mostra parte da estrutura de um posto de combustível sendo destruída pelo vendaval.