Udo Döhler toma posse no plenário da Câmara de Joinville

O prefeito Udo Döhler tomou posse do cargo na noite de ontem em sessão solene realizada no plenário da Câmara de Vereadores de Joinville. No discurso de posse, ele relembrou a frase que marcou a primeira gestão à frente da Prefeitura, de que “não há segredo, há trabalho”, e reforçou que vai administrar pensando nas futuras gerações para que a cidade seja mais justa, humana e igual para todos.



No início da sessão, ele foi conduzido até a mesa pelo vereador Rodrigo Fachini (PMDB), onde sentou ao lado do presidente da sessão, Fernando Krelling (PMDB), e do vice-prefeito Nelson Henrique Coelho, que foi aplaudido. Durante quase duas horas, ele acompanhou os discursos dos vereadores antes de assumir o posto na tribuna para discursar.

O empresário ressaltou durante o discurso os problemas econômicos e políticos pelos quais passa o País. No entanto, Udo disse estar ciente dos desafios e afirma que a cidade está no rumo certo para dar o retorno desejado pela população nas áreas de educação, saúde, mobilidade e segurança.

O prefeito confirmou as promessas de campanha de construir a ponte entre os bairros Adhemar Garcia e Boa Vista, aumentar o efetivo da Guarda Municipal, melhorar e ampliar os corredores de ônibus, ampliar a pavimentação e continuar investindo fortemente em educação e saúde.

– Joinville, hoje, tem planejamento bem definido, estruturado e uma equipe que pensa a cidade que será entregue no futuro. Em vez de reclamar, temos que trabalhar, porque só com o esforço combinado de competência, talento e trabalho é que chegamos na receita do sucesso para superar os desafios – disse.

Udo Döhler fez questão de destacar a sua bandeira como chefe do Executivo, que é a transparência e o respeito ao dinheiro público. Segundo ele, a Prefeitura cuida de cada centavo do dinheiro do contribuinte e vigia com rigor os processos licitatórios. O prefeito afirmou que, apesar de ser uma luta diária e silenciosa, ele quer acabar com a corrupção no serviço público até o final do mandato.

Para finalizar, ele pediu união para que a cidade supere os momentos de crise e desemprego. Segundo ele, estamos diante de uma grande oportunidade que demanda comprometimento e compreensão de todos.

– Tenho certeza de que vamos superar a crise, honrar nosso compromisso de pagamento de salário dos servidores e garantia de atendimento de qualidade.





Entrevista com Udo Döhler

O senhor inicia o segundo mandato a partir de hoje. As prioridades continuam as mesmas?

Udo - Nós teremos um mandato muito trabalhoso, especialmente com esse ano de 2017, em que o País anda passando por uma dificuldade política bastante complicada e isso tem abatido nossa economia. A expectativa é de que só a partir de meados deste ano nós vamos encontrar os primeiros momentos de recuperação econômica do País. Isso significa que teremos que adotar uma gestão bastante austera e o fazemos desde o nosso primeiro dia de trabalho. Já iniciamos encaminhando à Câmara de Vereadores a nossa reforma administrativa.

Como ficam áreas como saúde e segurança neste segundo mandato?

Udo - Sem dúvida alguma, a educação e a saúde continuarão sendo prioridades nossas. Na educação, nós fizemos avanços invejáveis, hoje estamos sendo festejados no País inteiro com o melhor ensino fundamental do Brasil. Na saúde, já conseguimos avanços importantes, como a reforma dos nossos postos de saúde, a ampliação dos PAs e também, a partir já do inicio deste ano, nós teremos esse avanço também na área da saúde.

Como o senhor espera a relação com a Câmara nesta gestão?

Udo - A nossa expectativa é de que a renovação que ocorreu na Câmara de Vereadores, com 11 novos vereadores, nós contamos com a base de sustentação generosa. Seguramente, ela vai acolher positivamente as mensagens do Poder Executivo à Câmara de Vereadores.