Temporal causa alagamentos em ruas da região Norte de Joinville

Chuva 26/01/2017 | 20h31 Atualizada em

A chuva do final da tarde desta quinta-feira alagou ruas dos bairros Jardim Paraíso e Aventureiro, na zona Norte, e também atingiu parte da zona Sul de Joinville. Este é o segundo temporal que causou problemas na cidade em janeiro.



Segundo a Defesa Civil, foram registrados 60 milímetros de chuva em um intervalo de uma hora, o que representa 1/4 do previsto para todo o mês. No último temporal, em 18 de janeiro, foram registrados quase 80 milímetros. Naquela ocasião, houve 35 pontos de alagamentos, além de quedas de muro e árvores.



No temporal desta quinta-feira, a Defesa Civil ainda não registrou nenhum outro problema, além dos alagamentos. Até o início da noite, regiões do Jardim Paraíso ainda estavam alagadas.



A Defesa Civil também alerta que há previsão para mais chuva nas próximas horas. Qualquer problema deve ser comunicado à coordenadoria municipal de Defesa Civil, através do telefone de emergência 199 ou para o Corpo de Bombeiros no número 193.



Na ocorrência de tempestades com descargas elétricas (raios), ventos fortes e granizo, a orientação é que as pessoas se abriguem em local seguro, longe de placas, de árvores, de postes de energia e de objetos que podem ser arremessados.



Se não encontrar um abrigo, agache-se com os pés juntos, com a cabeça encostada em seu peito ou entre os joelhos e as mãos cobrindo suas orelhas ou apoiadas em seus joelhos.



Se estiver em casa ou qualquer outro local abrigado, desligue os aparelhos eletrônicos, não use o telefone, fique longe das janelas e lembre-se, o banheiro em alvenaria é o melhor local durante uma tempestade.