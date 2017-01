Sete bairros foram mais afetados pela chuva em Joinville

Alagamentos 19/01/2017 | 08h30 Atualizada em

O temporal que atingiu Joinville no final da tarde de quarta-feira causou muitos estragos e prejuízos. De acordo com relatório da Defesa Civil, foram duas quedas de árvores sobre residências, 35 pontos de alagamentos, uma queda de muro, 13 árvores caíram sobre a via pública, dois destelhamentos com fornecimento de lona e três pessoas desalojadas.



A casa destelhada fica na estrada João de Souza de Mello Alvin. Nesse local, três pessoas tiveram que deixar a residência. No cemitério municipal, na rua Borba Gato, parte do muro caiu. O necrotério do Hospital São José ficou alagado e foi preciso o apoio da Companhia Águas de Joinville para retirar a água.



Chuva forte e granizo causam transtornos nesta quarta-feira em Joinville



As regiões Central, Sul e Nordeste foram as mais atingidas, principalmente os bairros Centro, Bucarein, Anita Garibaldi, Fátima, Guanabara, Aventureiro, Floresta, além de outras regiões que foram atingidas de forma isolada.



— Foi um temporal típico de verão, acompanhado de ventos moderados, granizo e descargas elétricas. A intensa precipitação ocasionou alagamento de vias e enxurradas que invadiram casas e comércio — afirmou Márnio Luiz Pereira, da Defesa Civil.



Os alagamentos causaram a paralisação do trânsito principalmente na região Central, nas laterais da rua Anita Garibaldi, ruas do bairro Bucarein, o que dificultou o fluxo de carros e ônibus a partir do centro da cidade. Na rua Getúlio Vargas, em frente ao hospital São José, o trânsito ficou totalmente parado.



Os dados da Defesa Civil mostram que choveu 80 mm/hora no Itaum, 75 mm/hora no Guanabara, 55 mm/hora no Espinheiros e 50 mm /hora no Aventureiro.