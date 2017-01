Restaurantes de SC registram piora no movimento

Livre Mercado 07/01/2017 | 14h58

O Ano-novo frustrou os donos de restaurantes do litoral catarinense. É o que aponta a pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). Segundo o levantamento, para 92% dos empresários, não houve melhora, enquanto que para grande parte deles (72,2%), a virada de ano foi pior, com 15% de redução de clientes, ou muito pior, mais de 15% de queda, quando comparada à anterior.

Para a sondagem, a Abrasel consultou cerca de cem proprietários de restaurantes de todo o litoral do Estado nos dias subsequentes ao Réveillon. A pesquisa é realizada em SC desde 2014 em parceria com o Instituto Federal de Educação de Santa Catarina (IFSC).

Na Capital, 84,1% dos entrevistados observaram piora. No Litoral Norte, esse número foi de 80%, e no Sul, de 76,5%. Para o presidente da Abrasel em SC, Raphael Dabdab, a recessão não é a única causa desse resultado:

– O calendário também não ajudou, já que as datas festivas caíram nos finais de semana. O clima, com chuva no final da tarde e à noite, como tem acontecido, acaba levando as pessoas a comerem mais em casa – afirmou.

Para o presidente da Santur, Valdir Walendowsky, a realidade é outra. Com o prolongamento da recessão, desemprego em alta e renda achatada pela forte inflação desde 2015, o turista brasileiro tem procurado economizar e ir ao supermercado em vez de comer em restaurantes. Dados da pesquisa mostram que quase metade dos empresários (49%) afirmou que o gasto médio dos clientes ficou abaixo do registrado no verão passado. Em Florianópolis, essa foi a percepção de 56,8% dos consultados; no litoral Norte, de 40%, e no Sul, de 35,3%. (Colaborou Larissa Linder)



Tecnologia e inovação



A Whirlpool, em parceria com a Amazon, está apresentando na Consumer Electronics Show (CES 2017) seu portfólio de produtos com eletrodomésticos que podem ser controlados por voz. Durante a feira, que começou na quinta-feira e termina neste domingo, será possível conhecer a nova tecnologia que permite, por meio de voz, ligar e desligar uma lavadora, controlar a temperatura de uma geladeira e definir o tempo de cozimento em um forno da Whirlpool. Em princípio, os produtos com essa inovação estarão disponíveis apenas nos Estados Unidos. Na foto acima percebe-se que os visitantes da CES 2017 não deixam de testar os novos equipamentos e a tecnologia.



Reação



As vendas de veículos na região Norte do Estado em dezembro cresceram 16,52% na comparação com novembro. Foram comercializadas 2.448 unidades em dezembro, contra 2.101 em novembro. No acumulado de 2016, entretanto, a queda no volume de vendas na região foi de 20,12%, um pouco acima da média estadual, que ficou em 19,47%. A frota circulante em Santa Catarina soma, hoje, 4.693.407 veículos, sendo que a maioria é de automóveis, em um total de 2.699.170.



Projeto Resgate amplia atuação



O Projeto Resgate vai contar com 358 alunos bolsistas neste ano. São estudantes de famílias de baixa renda que têm a oportunidade de ingressar em uma das instituições particulares da cidade. Destes jovens, quatro vão estudar na Escola Internacional. Outros 276 alunos irão para o Colégio Bom Jesus, o principal destino dos alunos contemplados pelo projeto em Joinville. Em 2016, o Resgate conseguiu bolsas para 312 alunos e, destes, 29 terminaram o ensino médio. As informações são de Mário Sant’Ana, responsável pelo Projeto Resgate. Ele diz que se fossem transformadas em dinheiro, as bolsas significariam um investimento de aproximadamente R$ 5 milhões.



Como colaborar



A mensalidade não é o único gasto que um aluno tem ao estudar. Pensando nisso, o Resgate está com uma campanha para arrecadar fundos para comprar material escolar para os bolsistas. Quem quiser ajudar pode contribuir para a vaquinha virtual pelo site www.vakinha.com.br/vaquinha/volta-as-aulas-2017-faca-parte-de-uma-historia-de-superacao.



Setor pesqueiro



O presidente da Fiesc, Glauco Côrte, participará nesta segunda-feira, em Itajaí, de um encontro do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, com o setor pesqueiro. A reunião está agendada para as 14h, na sede do Sindicato dos Armadores e das Indústrias de Pesca de Itajaí e Região (Sindipi). Entre as questões que preocupam o setor estão a instrução normativa que estabelece o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade (RTIQ), sobre a identidade e requisitos mínimos de qualidade que deve atender o peixe congelado, editada no fim do ano passado; instruções normativas ainda não publicadas e a falta de pesquisa na área pesqueira.



Acordo



No dia 30 de dezembro, a proposta de unificação da Transpocred e Transulcred, cooperativas de crédito que atuam no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, foi aprovada em assembleia geral realizada em Florianópolis. Com isso, a Transpocred assume integralmente o quadro social e de colaboradores, a estrutura física e todas as contas (ativos, depósitos e operações de crédito) mantidas pela cooperativa gaúcha. A Transpocred passa a contar agora com 10.218 cooperados e 11 postos de atendimento, além de um volume de ativos aproximado de R$ 135 milhões. Em Santa Catarina, mantém postos de atendimento em Joinville, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Itajaí, Tubarão e Videira.





*********************************************************************************************

* O colunista Claudio Loetz está de férias e volta a escrever neste espaço no dia 10 de janeiro. Sugestões de notas e reportagens no período de ausência do colunista podem ser enviadas para o jornalista Jean Balbinotti pelo e-mail jean.balbinotti@an.com.br ou pelo telefone (47) 3419-2147.







BR>