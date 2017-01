Regiões Leste e Sul têm pressão de água reduzida nesta terça-feira

Joinville 03/01/2017 | 14h37

A Companhia Águas de Joinville informa que, por causa das fortes chuvas ocorridas na cabeceira do rio Cubatão nesta segunda-feira, os bairros das zonas Leste e Sul da cidade têm pressão da água reduzida nesta terça-feira.

O abastecimento na região atingida deve ser plenamente restabelecido na noite desta terça-feira.



Quando há um volume elevado de chuva antes do ponto de captação de água, sedimentos como folhas, areia e galhos aumentam a turbidez do rio. A alta concentração desses sedimentos reduz a capacidade de produção na estação de tratamento para que a qualidade da água oferecida à população seja mantida.



Leia mais notícias de Joinville e região.



Já os bairros Aventureiro e Jardim Paraíso têm o fornecimento de água prejudicado devido a um vazamento na rua Harold Maul. Uma equipe da Companhia foi encaminhada ao local e deve finalizar o conserto na noite desta terça.

A Águas de Joinville pede a compreensão de todos e reforça a necessidade de caixa-d’água e do consumo consciente. Mais informações pela central de atendimento 115.