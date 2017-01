Procon de Joinville divulga primeiras pesquisas de preços de 2017

Consumo 11/01/2017 | 09h16 Atualizada em

As primeiras pesquisas de preço do ano revelam aumentos de 1,77% na cesta básica e 2,09% nos produtos para churrasco. O levantamento foi realizado nos dias 2 e 3 de janeiro e divulgado pelo Procon de Joinville nesta terça-feira.



Para compor a cesta básica, foram pesquisados 45 itens em oito estabelecimentos. O preço médio ficou em R$ 264,32 neste mês, contra R$ 259,72 de dezembro. Considerando os produtos mais baratos em todos os mercados pesquisados, a cesta básica ficaria R$ 202,86.



Em janeiro, os maiores aumentos foram encontrados na caixa de ovos vermelhos (12 unidades), com acréscimo de 22,99%; óleo de soja (900 ml), com 18,70%; quilo da cenoura, com 17,31%; e desinfetante pinho (500 ml), com 14,40%.



Churrasco salgado

Na pesquisa de produtos para churrasco foram avaliados 18 itens em sete estabelecimentos. A maior diferença de preço ficou com o sal grosso (kg), com uma variação de 473,68%. Em seguida, vem o quilo da fraldinha (99,50%), do contra filé (81,22%) e da costela (78,53%).



O sal grosso também desponta entre os itens que tiveram o maior aumento de preço em relação à pesquisa de dezembro. O produto subiu 42,83%, seguido da picanha (17,33%), alcatra (13,28%) e filé simples (11,58%).