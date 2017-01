Prefeito Udo Döhler sanciona lei que altera forma de cobrança da Cosip

Consumo de energia 26/01/2017 | 08h28

O prefeito Udo Döhler sancionou na tarde desta quarta-feira a lei que altera a forma de cálculo da Contribuição para Custeio de Serviço de Iluminação Pública (Cosip) de Joinville, que a partir de janeiro de 2018 passará a ser feita pelo consumo de energia de cada domicílio e não mais pela metragem da frente do terreno.



A Prefeitura defende que a nova metodologia deve aumentar a capacidade de investimento na rede elétrica e projeta uma arrecadação 20% maior, passando dos atuais R$ 1,6 milhão mensais para R$ 1,9 milhão. A Associação de Joinville e Região de Pequenas, Micro e Médias Empresas (Ajorpeme) promete entrar na Justiça contra a decisão da Prefeitura, aprovada pelos vereadores em sessão extraordinária na segunda-feira. Para a entidade, a decisão foi precipitada e vai impactar nas contas de 223 mil consumidores.



Com a mudança, a Prefeitura diz que 35% dos consumidores - aqueles que consomem menos - passarão a pagar menos pela Cosip. Enquanto isso, a maioria dos joinvilenses deverão pagar uma taxa mais alta com a mudança. Nos casos dos terrenos baldios, sem residências, empresas ou qualquer tipo de imóvel sem serviço de energia elétrica, a cobrança continuará a ser feita com base na metragem da testada.



Nas redes sociais, muitos joinvilenses criticam a mudança porque a Cosip ficará mais cara para a maior parte da população. A Prefeitura informou que se escolhesse aumentar a taxa como está, para recompor perdas com o aumento no preço da energia paga à Celesc, a alta seria de 67% para todas as classes de consumo.



- Diante da necessidade de expandir e modernizar a rede de iluminação pública, a Prefeitura optou por mudar a forma de cobrança em vez de aumentar a Cosip no formato atual, que considera a metragem da testada dos terrenos - prática já em desuso no território brasileiro e no Estado de Santa Catarina, pois desconsidera a capacidade contributiva do usuário de energia elétrica, incorrendo em prejuízo à camada social mais carente - diz a nota enviada pela Prefeitura.



Confira as faixas de cobrança a partir de 2018:



Quando se tratar de imóvel não edificado, com testada (frente do terreno) de:

De 1 a 30 m – R$ 19,24 por mês

De 31 a 60 m – R$ 38,48 por mês

De 61 a 100 m – R$ 57,73 por mês

De 101 a 200 m – R$ 76,95 por mês

Mais de 200 m – R$ 96,20 por mês



Quando se tratar de usuário residencial, com consumo de:

De 1 a 30 kWh/mês – R$ 1,00 por mês

De 31 a 50 kWh/mês – R$ 2,00 por mês

De 51 a 100 kWh/mês – R$ 4,00 por mês

De 101 a 200 kWh/mês – R$ 9,00 por mês

De 201 a 500 kWh/mês – R$ 21,50 por mês

De 501 a 1000 kWh/mês – R$ 46,00 por mês

De 1001 a 1500 kWh/mês – R$ 76,50 por mês

Mais de 1500 kWh/mês – R$ 92,00 por mês



Quando se tratar de usuário não residencial, com consumo de:

De 1 a 30 kWh/mês – R$ 1,00 por mês

De 31 a 50 kWh/mês – R$ 3,50 por mês

De 51 a 100 kWh/mês – R$ 5,50 por mês

De 101 a 200 kWh/mês – R$ 11,00 por mês

De 201 a 500 kWh/mês – R$ 26,00 por mês

De 501 a 1000 kWh/mês – R$ 55,00 por mês

De 1001 a 1500 kWh/mês – R$ 92,00 por mês

Mais de 1500 kWh/mês – R$ 110,00 por mês



Confira como é feita a cobrança atualmente*:



Quando se tratar de imóvel não edificado, com testada de:

1 a 30 m 7,20% UPM por mês (R$ 19,32)

31 a 60 m 14,40% UPM por mês (R$ 38,64)

61 a 100 m 21,60% UPM por mês (R$ 57,97)

101 a 200 m 28,80% UPM por mês (R$ 77,29)

mais de 200 m 36 % UPM por mês (R$ 96,61)



Quando se tratar de imóvel edificado com testada de:

1 a 15 m 4% UPM por mês (R$ 10,73)

16 a 30 m 8% UPM por mês (R$ 21,47)

31 a 50 m 12% UPM por mês (R$ 32,20)

51 a 100 m 16% UPM por mês (R$ 42,94)

101 a 200 m 20% UPM por mês (R$ 53,67)

Mais de 200 m 24% UPM por mês (R$ 64,41)



* Valor da UPM em janeiro de 2017: R$ 268,38