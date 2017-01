Pontos de alagamentos dificultam acesso à zona Sul de Joinville

Chuva 30/01/2017 | 17h01 Atualizada em

A chuva que caiu sobre Joinville na tarde desta segunda-feira causou alagamentos em diversos pontos e também gerou confusão no trânsito para quem seguia em direção à zona Sul, a mais afetada na cidade.



Alguns dos principais acessos aos bairros da zona Sul ficaram embaixo de água. Na rua Inácio Bastos, houve alagamento em frente a Arena Joinville, o que impediu a passagem de veículos em direção à ponte Mauro Moura.



O Departamento de Trânsito liberou a entrada dos carros por dentro do estacionamento interno do estádio, permitindo que os veículos dessem a volta para procurar novas opções de rota.



Na avenida Getúlio Vargas, a água dificultou a passagem dos carros na região em frente ao Hospital São José. Alguns veículos deram a volta na contramão pelo corredor de ônibus para acessar as ruas laterais.



As ruas Monsenhor Gercino, Guanabara e Santa Catarina também registraram grandes congestionamentos por conta do grande número de veículos que usavam esses caminhos como rota para acessar os bairros da zona Sul.