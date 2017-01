Polícia Civil e ONG realizam campanha de prevenção ao desaparecimento de crianças no Litoral Norte de SC

Atenção 09/01/2017 | 16h31

A Delegacia Regional da Polícia Civil de Joinville, em parceria com a ONG Criança Desaparecida, realiza uma campanha de prevenção ao desaparecimento de crianças pelo Litoral Norte de Santa Catarina.



Durante a Operação Veraneio, até março, uma delegacia móvel está circulando pelas praias de Balneário Barra do Sul, Itapoá e São Francisco do Sul para entregar cartazes de conscientização e pulseiras de identificação para as crianças. O veículo está presente nas praias nas sextas-feiras, sábados e domingos, cada dia em uma cidade diferente.



Segundo Renato Carneiro do Amaral, criador da ONG Criança Desaparecida, a campanha foi implantada em 2010, mas este é o primeiro ano com a presença de um veículo próprio para o projeto. Com pelo menos seis anos de trabalho de conscientização, o policial explica que ainda há muitos casos de desatenção.



— Ainda tem bastante descuido. Na semana passada, quando fui entregar em Itapoá, uma mulher me disse que a filha havia desaparecido. Ela mudou a cadeira de lugar na areia e quando a menina saiu do mar se perdeu. Ela acabou encontrando a filha depois, mas um segundo de desatenção já é o suficiente — conta.



No site da ONG, há uma lista com 18 crianças ainda desaparecidas em Santa Catarina, com o perfil completo e o local onde foi vista pela última vez. Desde 2011, a organização não-governamental ajudou a encontrar 127 crianças. A lista é atualizada de acordo com informações oficiais de boletins de ocorrência. Por se tratar de uma ONG, o trabalho realizado por Renato é sem fins lucrativos.



DICAS DE SEGURANÇA



- Ensine à criança o seu nome completo, nome dos seus responsáveis, seu endereço, telefone e referências. Mas, se houver dificuldades para memorizar, faça ela utilizar pulseiras de identificação com o nome dos pais e telefone;



- Oriente a criança a não aceitar presentes, alimentos e caronas sem seu consentimento;



- Sempre acompanhe as crianças ao banheiro público. Se não puder, peça a alguém de confiança;



- Não tire os olhos da criança. Se alguém adulto desconhecido aproximar-se, acompanhe ainda mais atentamente;



- Evite lugares muito lotados;



- Em locais com piscina, redobre os cuidados;



- Em caso de se perder da criança, procure rapidamente um agente público devidamente identificado.