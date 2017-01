Pesquisa do SPC e da CNDL revela otimismo para este ano

Livre Mercado 09/01/2017 | 07h31

O Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) divulgaram a pesquisa sobre as expectativas e os projetos dos brasileiros para 2017. Apesar da crise, 43,5% dos entrevistados estão otimistas com a economia e acreditam que este ano será melhor do que 2016. As principais metas são juntar dinheiro (41,1%) e sair do vermelho, pagando todas as contas que estão vencidas (35,1%).



Quase metade dos entrevistados (48%) está animada para concretizar projetos pessoais em 2017, mas 14,1% estão desanimados e com expectativa ruim, sendo que, entre esses, 69,2% atribuem o desânimo por estarem em uma situação financeira difícil e 46,6% por estarem desempregados e sem expectativa de recolocação no mercado. Outros 18,6% acreditam que o cenário econômico será igual ao de 2016, enquanto que 16,8% acham que será pior.



De olho



Apesar de não ter olhos – pelo menos não no formato com o qual estamos acostumados – um robô desenvolvido por engenheiros do Instituto de Pesquisa de Tecnologia Industrial de Taiwan enxerga muitíssimo bem. A atração passou uma semana jogando xadrez contra humanos curiosos durante a feira Consumer Electrocnics Show (CES) 2017, que ocorreu em Las Vegas, nos Estados Unidos. O grande diferencial do robô é sua capacidade de ver o ambiente onde está inserido, por meio de um sistema de visão inteligente, e assim poder agir com mais precisão do que outros robôs.



Cepat



O Centro Público de Atendimento aos Trabalhadores (Cepat) de Joinville encerrou o ano de 2016 com quase 42 mil atendimentos, incluindo captação de vagas, encaminhamento ao mercado de trabalho, encaminhamento do seguro-desemprego e emissão de carteiras de trabalho. Este último foi bastante procurado. Um termo de cooperação entre a Prefeitura e o Ministério do Trabalho e Emprego permitiu o oferecimento desse serviço. Foram 5.213 carteiras emitidas ao longo do ano passado – uma média de 25 por dia .“É um serviço que auxilia o trabalhador. A carteira é emitida, no máximo, em 48 horas”, ressalta o diretor executivo da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Mário José Leal.



Festival Gastronômico



Comer Bem para Fazer o Bem é o tema do 12º Festival Gastronômico de Joinville – Edição Verão 2017, marcado para 18 de janeiro a 5 de fevereiro. Vinte e oito restaurantes associados à Câmara Setorial de Gastronomia e Entretenimento da CDL Joinville confirmaram participação no evento, que vai oferecer o prato principal a R$ 34,90 e o menu completo (entrada, prato principal e sobremesa) a R$ 49,90. Ao contrário de anos anteriores, quando um dos atrativos do Festival Gastronômico era a realização de sorteios, nesta edição o mote é a solidariedade: a cada prato ou menu completo vendido, R$ 2 serão repassados para a Associação Ecos de Esperança, entidade que presta atendimento integral a crianças e adolescentes em situação de risco social.



