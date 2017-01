Parques aquáticos e rios de Joinville viram atração para milhares de pessoas no fim de semana

Trânsito 15/01/2017 | 18h06 Atualizada em

Quem foi se refrescar nos parques aquáticos ou para os rios de Joinville no fim de semana nem sentiu falta da praia.



A temperatura acima dos 30 graus e a água gelada se transformaram na combinação perfeita na zona Oeste da cidade.



Nos principais parques aquáticos, o movimento foi intenso durante todo o fim de semana. Estacionamentos lotados e centenas de carros estacionados nas ruas que dão acesso aos parques.



Nos parques aquáticos Water Valley e Cascata do Piraí, dois dos maiores de Joinville, só no domingo pelo quatro mil pessoas, segundo os responsáveis pelas bilheterias, brincaram nas piscinas, nos tobogans e nos riachos que cortam a região.



O Water Walley fica na Estrada Motucas e o Cascata Piraí fica na Estrada Piraí. As duas estradas cortam a zona rural da cidade.



O principal acesso é pelo bairro Vila Nova. Aliás, é preciso ter paciência para trafegar nas estradas do interior no fim de semana.



A grande quantidade de veículos passando ou estacionados torna o trânsito perigoso. A Polícia Militar fez rondas nas duas regiões neste domingo à tarde.



Mas nem a poeira atrapalha as famílias que buscam lazer nestes lugares.





Um tobogan gigante se transformou na atração preferida de Samanta Míriam, de dez anos, que estava com os pais e os amigos. Sem medo de altura nem de cair em alta velocidade na água, ela aproveitava a tarde para subir e descer o brinquedo.



— Está muito bom. Não tem perigo. É pura diversão — diz a menina.



As amigas Georgia Bustamante e Luciana de Néri preferiram sentar na borda da piscina menor, onde as crianças se divertem em miniaturas de tobogans.



— Aqui é tão bom quanto ir para a praia e o trânsito para voltar para casa é rapidinho. Em meia hora a gente já está no banho — diz Luciana, que mora no Aventureiro.



O custo para passar a tarde nos parques fica em torno de R$ 20 por pessoa. Mas é preciso lembrar que estacionamentos são pagos e podem custar outros R$ 20.



O preço para comer e beber não é diferente da praia. Um refrigerante custa R$ 5, mesmo preço dos salgados.



E quem não quer gastar nem com o estacionamento nem com a entrada pode fazer como a família de Eulália e Antônio Gomes. Eles passarm a tarde nas águas do rio Piraí, perto de uma das pontes do Vila Nova.



Neste caso, basta encontrar um local para deixar o carro, uma trilha para descer até o rio e uma piscina natural formada pelas pedras.



— Aqui eu posso tomar minha cervejinha e comer uma cartinha. É só trazer de casa — diz Eulália.