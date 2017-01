ONG oferece cursos gratuitos de capacitação profissional para jovens e pessoas com deficiência em Joinville

Educação 25/01/2017 | 09h48

Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos profissionalizantes oferecidos pelo IOS (Instituto da Oportunidade Social) para jovens e pessoas com deficiência. Há cursos em diversas modalidades, incluindo aprendizado em software da TOTVS, com foco em gestão administrativa. São mais de 150 vagas divididas em duas unidades em Joinville e mais de 1.200 vagas no total em diversas cidades do país.



Dois cursos estão disponíveis na cidade de Joinville:

Gestão Administrativa com ERP-TOTVS – capacitação profissionalizante e direcionada para jovens estudantes entre 15 e 24 anos que estejam cursando ou concluíram o ensino médio e pessoas com deficiência física, visual parcial ou auditiva a partir de 16 anos. O curso inclui conceitos administrativos – os alunos aprendem uma visão geral de como funciona uma empresa, regras de negócio e aulas práticas no software ERP TOTVS, além de conteúdo sobre o pacote Office e matemática. As aulas acontecem de segunda à sexta-feira.



Gestão de Materiais – focado no funcionamento dos setores de compras e de estoque, o curso usa exemplos de situações práticas do cotidiano das empresas.



Os programas oferecem também conteúdo nas áreas de comunicação e expressão, empregabilidade, cidadania e comportamento e têm duração de até seis meses.



Ambos os cursos são direcionados a jovens entre 15 e 24 anos que estejam cursando ou concluíram o ensino médio e pessoas com deficiência física, visual parcial ou auditiva a partir de 16 anos. Os dois cursos também servem para quem nunca trabalhou (não tem problema se já tiver trabalhado): o programa de empregabilidade do IOS (atrelado à conclusão do curso) ajuda tanto jovens a encontrar o primeiro emprego, quanto pessoas neste perfil/faixa etária a retornarem mais qualificadas ao mercado de trabalho.



Todos os cursos são totalmente gratuitos, incluindo uniforme e material didático. As inscrições vão até 8 de fevereiro de 2017 (quarta-feira) e podem ser realizadas pelo link: http://ios.org.br/index.php/para-alunos/inscricao/ ou a partir de 23 de janeiro pessoalmente em uma das unidades do IOS. Para efetivar a inscrição basta fornecer os dados pessoais, grau de escolaridade e o telefone para contato. As aulas iniciam no mês de fevereiro de 2017.



Unidades do IOS em Santa Catarina:

FUNDAMAS – Unidade CESITA - Centro Educacional e Social do Itaum

Rua Monsenhor Gercino, 1040 – Itaum – Joinville - Telefone: (47) 3436-0033



FUNDAMAS – Unidade CESAVI - Centro Educacional e Social do Iririu

Rua Iririu, s/n - Iririu (esquina Rua Tuiuti, ao lado da Milium) - Joinville - Telefone: (47) 3427-1828