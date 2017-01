Obras de recapeamento em Joinville ocorrem em ritmo lento

Infraestrutura 31/01/2017 | 09h31

A ação iniciada pela Prefeitura no começo de 2016 para recapear 51 ruas de 24 bairros de Joinville tem acontecido em ritmo lento nos últimos meses. Desde agosto do ano passado, quando "AN" publicou a última reportagem sobre o assunto, apenas dez ruas receberam o novo asfalto. Até agora, 30 vias estão concluídas, o que representa 58,8% do total.



O primeiro prazo para finalização das obras nas 51 vias era setembro de 2016. Por causa do atraso, o município precisou prorrogar o contrato com as empresas responsáveis pelas obras, o que só ocorreu em dezembro. O novo prazo de finalização do recapeamento é abril de 2017.



Os trabalhos compreendem 33 quilômetros de asfalto e os recursos são da Agência de Fomento de Santa Catarina (Badesc), em um contrato que prevê investimento de R$ 13,9 milhões.



Enquanto isso, os moradores das 21 ruas que ainda não receberam o recapeamento aguardam pelas obras. Josafat Terluk, 66 anos, é morador da rua Átila Urban e conta que, nos últimos anos, a via recebeu apenas equipes para tapar os buracos que têm aparecido.



Segundo o cronograma da Prefeitura, a rua em que mora o aposentado, que fica no bairro Paranaguamirim, deve ser a próxima a receber as máquinas e os trabalhadores para começarem a retirada do antigo asfalto.



- Moro aqui desde 2008 e nunca mexeram direito nessa rua. Eu estou só esperando o asfalto novo para fazer uma calçada bonita na frente de casa.

Nos últimos dias, as equipes têm trabalhado para concluir as obras em outras duas vias: Barra Velha (Floresta) e Coronel Freitas (Itaum). As ruas Minas Gerais (Nova Brasília), Orestes Guimarães (América/Centro) e Presidente Campos Salles (Glória), finalizadas nos últimos dias, passam agora pela fase de aplicação da nova sinalização horizontal. De acordo com a Prefeitura, as ruas Lages, Rio Velho, Espigão, João Luiz de Miranda Coutinho e Átila Urban serão as próximas a receber o novo asfalto.

Segundo a Prefeitura, o atraso nas obras ocorreu por causa de problemas que surgiram ainda no ano passado. Um dos motivos foi a dificuldade de acesso ao polímero, um componente utilizado junto ao asfalto e fornecido às empreiteiras pela Petrobras. Outro foi por causa da decisão da Prefeitura de interromper o trabalho com a empresa vencedora da licitação para o lote 3 _ a ação de recapeamento foi dividida em três lotes de ruas _ porque as obras não estavam dentro das especificações técnicas exigidas. A segunda colocada no processo licitatório foi convocada e a previsão para finalizar o recape também é de quatro meses.



Como estão as obras



OBRAS EXECUTADAS

1º Lote

Alceu Koentopp (América)

Arnaldo Moreira Douat (Floresta)

Bento Torquato da Rocha (Vila Nova)

Dona Elza Meinert (Costa e Silva)

Farroupilha (Floresta)

São Roque (Floresta/Anita Garibaldi)



2º Lote

Abdon Batista (Centro)

Bagé (Anita Garibaldi)

Cidade de Patos de Minas (Profipo)

Cidade de Pilar (Profipo)

Cidade de Pilões (Profipo)

Cidade de Umbaúba (Profipo)

Cidade de Vera Cruz (Profipo)

Do Príncipe – trecho 1 (Centro)

Do Principe – trecho 2 (Centro)

Felipe Camarão (Anita Garibaldi)

Guanabara (Guanabara)

Henrique Dias (Anita Garibaldi)

Lages – trecho 2 (América)

Laura Auler (Profipo)

Marechal Deodoro (América)

Max Heiden (Anita Garibaldi)

Orestes Guimarães (América)



3º Lote

Alcântara (Boa Vista)

Arthur Bachtold (Glória)

Manoel Silveira (Jardim Sofia)

Marechal Hermes - trecho 1 (Glória)

Marechal Hermes - trecho 2 (Glória)

Minas Gerais (Nova Brasília)

Presidente Campos Salles (Glória)



AINDA FALTAM

1º Lote

Adriano Schondemark (Glória)

Comandante Paulo Serra (Costa e Silva)

Paulo Schneider (Vila Nova)



2º Lote

Campo Erê (Itaum)

Duque de Caxias (Centro)

Ijuí (Anita Garibaldi)

Jaguaruna (Centro)

Lages – trecho 1 (América)

Ministro Calógeras (Bucarein)

Pastor Fritz Bühler (Centro)

Tijucas (América)

Ursa Maior (Guanabara)



3º Lote

Átila Urban (Paranaguamirim)

Cegonhas (Iririú)

Espigão (Paranaguamirim)

Rio Velho (Paranaguamirim)

João Luiz de Miranda Coutinho (Paranaguamirim)

Júlio de Mesquita Filho (Comasa)

Ponte Serrada (Comasa)



EM ANDAMENTO

2º Lote

Barra Velha (Itaum)

Coronel Freitas (Itaum)