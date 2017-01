Obras da nova UTI e unidade de queimados do Hospital São José de Joinville começam neste mês

Saúde 10/01/2017 | 11h01 Atualizada em

A Prefeitura de Joinville inicia no próximo dia 24 de janeiro as obras da nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e da nova Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ) no Hospital Municipal São José.



Leia as últimas notícias sobre Joinville e região no AN.com.br



As unidades funcionarão no Complexo de Emergência Deputado Ulysses Guimarães (Cedug) e representam investimento de R$ 2 milhões e 196 mil. A nova UTI terá 29 novos leitos, num ambiente modernizado e que atende às normas da RDC 50 - Resolução de Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que regulamenta as obras em ambientes hospitalares. Os 14 leitos do modelo atual da UTI serão desativados.



O padrão de modernidade também estará presente na nova UTQ, um serviço do Hospital São José que já é referência em todo o Estado. As obras dessa etapa contemplam também a internação 1 e 2, conforto médico, recepção e estacionamento; Atualmente estão em fase de conclusão no hospital as obras do Centro Cirúrgico (quatro novas salas) e do Centro de Materiais Esterilizados (CME).



Obras no Complexo Ulysses Guimarães

- Novas UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e nova UTQ (Unidade de Tratamento de Queimados)

- Estacionamento e recepção



- Internação 1 e 2 e onforto médico

Valor: R$ R$ 2.196.561,24