O que tem para o fim de semana: o que fazer em Joinville e região

Guia + AN 27/01/2017 | 16h49

Concertos musicais, recitais de canto lírico, apresentações de piano e violão movimentam o fim de semana no Festival de Música de Santa Catarina (Femusc), realizado em Jaraguá do Sul. O evento, que iniciou-se na quinta-feira e segue até o dia 4 de fevereiro, reúne atrações de mais de 20 países. Os espetáculos são apresentados na Sociedade Cultural Artística (Scar) e a entrada é gratuita.



Os ingressos começam a ser distribuídos dois dias antes de cada apresentação na secretaria da Scar, até se esgotarem. Cada pessoa pode retirar até dois ingressos.



Leia as últimas notícias de Joinville e região



Uma das atrações do Femusc neste fim de semana é a apresentação da Sinfonietta e do Zoológico Musical no Concerto para Famílias, que começa às 10 horas, no Grande Teatro da Scar. No sábado e no domingo, às 12 horas, o festival vai até o Jaraguá do Sul Park Shopping. Confira a programação completa.





Ensaio da Sinfonietta, que se apresenta neste sábado, no Grande Teatro da Scar



Confira as atrações deste fim de semana em Joinville e região:



SEXTA-FEIRA



Diversão de Verão Mueller: roda de violão, histórias e brincadeiras cantadas

Quando: sexta-feira, das 15h às 19h

Onde: terceiro piso do Shopping Mueller, em frente ao Madero

Quanto: gratuito



Concertos Sociais - Femusc

Quando: sexta-feira, às 15h30

Onde: Lar das Flores

Quanto: gratuito



Piano Masters - Femusc

Quando: sexta-feira, às 18h

Onde: Scar - Sala Multiuso 2

Quanto: gratuito



Violão Plus - Femusc

Quando: sexta-feira, às 18h

Onde: Scar - Sala Multiuso 4

Quanto: gratuito



Programação da Casa 97: o palco estará aberto para os apaixonados pela música na Noite do Karaokê.

Quando: sexta-feira, a partir das 18h

Onde: Casa 97 – rua Arco-Íris, 97, bairro Iririú

Quanto: gratuito



Momento Springmann - Femusc

Quando: sexta-feira, às 19h

Onde: Scar - Pequeno Teatro

Quanto: gratuito



Recitais de Canto Lírico - Femusc

Quando: sexta-feira, às 19h

Onde: Scar - Sala Multiuso 5

Quanto: gratuito



Musicalmente Falando - Femusc

Quando: sexta-feira, às 20h

Onde: Scar - Grande Teatro

Quanto: gratuito



Programação do Bovary: nesta sexta-feira, a banda Colors toca Maroon 5, Coldplay, Bruno Mars e Imagine Dragons. A abertura da noite fica por conta da banda Ponto Gatilho.

Quando: sexta-feira, a partir das 20h

Onde: Bovary Snooker Pub

Quanto: entrada gratuita até 22h. Depois deste horário, homens pagam R$ 20 e mulheres R$ 12



Grandes Concertos - Femusc

Quando: sexta-feira, às 20h30

Onde: Scar - Grande Teatro

Quanto: gratuito



Recitais de Câmara - Femusc

Quando: sexta-feira, às 20h30

Onde: Scar - Pequeno Teatro

Quanto: gratuito



EU <3 Essa música, com Neubauer, Julio Bini e Brenda Lee

Quando: sexta-feira, às 23h

Onde: Bar Pixel

Quanto: R$ 20 ou ou R$ 50 consumíveis



Femusc promove formação para crianças, jovens e adultos



SÁBADO



Concertos para Famílias - Femusc

Quando: sábado, às 10h

Onde: Scar - Grande Teatro

Quanto: gratuito



Femusc no Shopping

Quando: sábado, às 12h

Onde: Jaraguá do Sul Park Shopping

Quanto: gratuito



Diversão de Verão Mueller: cantigas de roda, histórias e teatro

Quando: sábado, das 15h às 19h

Onde: terceiro piso do Shopping Mueller, em frente ao Madero

Quanto: gratuito



Piano Masters - Femusc

Quando: sábado, às 18h

Onde: Scar - Sala Multiuso 2

Quanto: gratuito



Violão Plus - Femusc

Quando: sábado, às 18h

Onde: Scar - Sala Multiuso 4

Quanto: gratuito



Momento Springman - Femusc

Quando: sábado, às 19h

Onde: Scar - Pequeno Teatro

Quanto: gratuito



Recitais de Canto Lírico - Femusc

Quando: sábado, às 19h

Onde: Scar - Sala Multiuso 5

Quanto: gratuito



Musicalmente Falando - Femusc

Quando: sábado, às 20h

Onde: Scar - Grande Teatro

Quanto: gratuito



Programação da Casa 97: No sábado, o som ficará por conta das mulheres na Casa 97. A partir das 20 horas, Fran Braga e Ana Paula Luz assumem violão e percussão para um show que promete encantar o público. No repertório, MPB e clássicos do rock nacional.

Quando: sábado, às 20 horas

Onde: Casa 97 – rua Arco-Íris, 97, bairro Iririú

Quanto: R$ 10



Programação no Bovary: no sábado, a abertura da festa fica por conta do Zé Luiz e Banda e show será com o projeto do Mario Ghanna.

Quando: sexta-feira, a partir das 20h

Onde: Bovary Snooker Pub

Quanto: entrada gratuita até 22h. Depois deste horário, homens pagam R$ 20 e mulheres R$ 12



Grandes Concertos - Femusc

Quando: sábado, às 20h30

Onde: Scar - Grande Teatro

Quanto: gratuito



Recitais de Câmara - Femusc

Quando: sábado, às 20h30

Onde: Scar - Pequeno Teatro

Quanto: gratuito



Start: festa com funk, hip-hop e eletro-house

Quando: sábado, às 23h

Onde: Let It Be Pub

Quanto: com nome na lista e entrada até meia-noite, mulheres não pagam e homens pagam R$ 15. Depois deste horário ou sem nome na lista, mulheres pagam R$ 10 e homens R$ 25. Para nome na lista, reserva de mesas e outras informações, ligar para (47) 9700-4310.



EsculaXXXo, com Guigoo, Rheg e Bila Sampaio

Quando: sábado, às 23h

Onde: Bar Pixel

Quanto: R$ 20 ou ou R$ 50 consumíveis



Sesc Verão chega a cinco praias com novidades e atrações gratuitas



DOMINGO



Femusc no Shopping

Quando: domingo, às 12h

Onde: Jaraguá do Sul Park Shopping

Quanto: gratuito



Diversão de Verão Mueller: show de marionetes e apresentações de teatro

Quando: domingo, das 15h às 19h

Onde: terceiro piso do Shopping Mueller, em frente ao Madero

Quanto: gratuito



Ocupa Pixel: em parceria com movimentos, grupos de debate, artistas, comerciantes independentes e locais, o Pixel abre as portas neste domingo num evento que conta com venda de artigos artesanais, opções gastronômicas, brechó de roupas, debates e oficinas.

Quando: domingo, das 15h às 21h

Onde: Bar Pixel - rua Ministro Calógeras, 178, Centro

Quanto: entrada gratuita



Primeiro pedal de 2017 das Marias: organizado pelo Coletivo Mariazica, o pedal é aberto para mulheres e pessoas transexuais.

Quando: domingo, às 15h30

Onde: Praça da Bandeira

Quanto: gratuito



Piano Masters - Femusc

Quando: domingo, às 18h

Onde: Scar - Sala Multiuso 2

Quanto: gratuito



Violão Plus - Femusc

Quando: domingo, às 18h

Onde: Scar - Sala Multiuso 4

Quanto: gratuito



Momento Springmann - Femusc

Quando: domingo, às 19h

Onde: Scar - Pequeno Teatro

Quanto: gratuito



Recitais de Canto Lírico - Femusc

Quando: domingo, às 19h

Onde: Scar - Sala Multiuso 5

Quanto: gratuito



Musicalmente Falando - Femusc

Quando: domingo, às 20h

Onde: Scar - Grande Teatro

Quanto: gratuito



Grandes Concertos - Femusc

Quando: domingo, às 20h30

Onde: Scar - Grande Teatro

Quanto: gratuito



Recitais de Câmara - Femusc

Quando: domingo, às 20h30

Onde: Scar - Pequeno Teatro

Quanto: gratuito