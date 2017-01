O que tem para o fim de semana: o que fazer em Joinville e região

Guia + AN 20/01/2017 | 15h31

Confira as opções de eventos em Joinville e região neste fim de semana:



SEXTA-FEIRA



Programação da Casa 97: a cantora Da Lou é a atração desta sexta-feira na Casa 97. Além de composições próprias, o show inclui covers que influenciaram sua trajetória, tendo como foco o pop rock dos anos 1980, 1990 e 2000, além de sucessos da atualidade. Na playlist, Alanis Morrissette, Cassia Eller, The Cranberries, U2, Rita Lee, Imagine Dragons, Coldplay, Foo Figthers, Nirvana e Legião Urbana.







Quando: sexta-feira, happy hour a partir das 18h e show a partir das 20h

Onde: Casa 97 – rua Arco-Íris, 97, bairro Iririú

Quanto: R$ 10



The Garden, com Groove Delight, Stereo Wave, C.R.O.M.I e Baron Dance

Quando: sexta-feira, às 22h

Onde: Joinville Square Garden

Quanto: entre R$ 35 e R$ 75 pelo site www.thegarden.art.br



#SegueoBaile, com DJs Rheg e Oli

Quando: sexta-feira, às 23h

Onde: Manchester Hall

Quanto: até meia-noite, mulheres não pagam e homens pagam R$ 20. Depois deste horário, há acréscimo de R$ 10. Clientes pagam R$ 10 de estacionamento no 3GPark.



SÁBADO



Pedal até a Chácara Nascentes Divinas: o grupo Pedal na Trilha organiza seu primeiro passeio no ano. Além de banho de rio, os ciclistas poderão visitar a cachoeira e subir o morro. O pedal não é passeios ciclísticos, mas também não é competição. O ritmo é médio com grau de dificuldade variado

Quando: sábado, às 14h30

Onde: Estrada Rio Da Prata até a Chácara Nascentes Divinas

Quanto: entrada na chácara custa R$5



Nas Areias com Atlântida: a equipe estará com uma estrutura montada na praia, levando música, diversão com jogos de praia para adultos e crianças. Em todas as edições do projeto, haverá um aulão de LambaFit com o Studio Filhos da Terra.





Quando: sábado, das 15h às 19h, o aulão inicia às 17h

Onde: Praia Central - Barra Velha

Quanto: gratuito



Programação da Casa 97: a Casa 97 promove a segunda edição da festa ‘Tá calor?!’. No comando das pick-ups, os DJs Kethlen Kohl e Nilton Formagio prometem animar a galera.

Quando: sábado, às 16 horas

Onde: Casa 97 – rua Arco-Íris, 97, bairro Iririú

Quanto: R$ 10



Pagodinho de Sábado #Palco360: evento conta com roda de samba com Samba Vibe e Vamo Aí + Samba Rock com Ricardo Freitas e Djs OLI e Bino.

Quando: sábado, às 18h

Onde: Fábrica Otto - avenida Santos Dumont, 4400

Quanto: o primeiro lote custa R$ 25 para homens e R$ 15 para mulheres. Os ingressos podem ser comprados no site www.oiingressos.com.br. Na hora, o preço pode aumentar.



Lançamento do EP da Nave Blues







Quando: sábado, às 20h

Onde: jardim do Museu de Arte de Joinville (MAJ)

Quanto: gratuito. Os CDs serão vendidos por R$ 15 e precisam ser encomendados com a banda pelo telefone (47) 99485364.



DOMINGO



Verão de Boa, com Techno, Minimal e Deep House

Quando: domingo, às 14h

Onde: Galera's Chopp, Burger & Açaí - rua Iririú, 2390

Quanto: mulheres não pagam até 16h e homens pagam R$20. Depois desse horário, mulheres pagam R$ 10 com nome na lista.



Grito de Carnaval 2017: promovido pelo Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos pela Diversidade, evento conta com o grupo Samba Vibe, a Escola de Samba Nação Guarani, de Florianópolis, a bateria Gladiadores e o DJ Adelir, com marchinha, samba-enredo e pagode.







Quando: domingo, às 16h

Onde: Dallas Joinville Bailes

Quanto: o ingresso custa R$ 10 e pode ser comprado no D'Joy (rua Getúlio Vargas, 743, Bucarein), Route Bar (rua São Paulo, 1447, Itaum) e Arcobaleno Universo Mistico (rua General Câmara, 175, Bom Retiro).



Encontro musical com Breno Branches e Lucas Miranda: Breno apresenta as canções do seu novo disco "Enchanté". Suas músicas falam sobre fazer o que ama nessa vida. Ele traz sua história de vida e de constante aprendizado sobre a vida na música. Lucas, cantor e compositor de Indie/folk atua na música há três anos e tem como principal objetivo fazer com que sua música faça as pessoas acreditarem em seus sonhos.







Quando: domingo, às 17h

Onde: Praça dos Suíços

Quanto: gratuito



SEXTA, SÁBADO E DOMINGO



Sesc Verão

Quando: até 29 de janeiro, a partir das 8h30

Onde: Molhe Central - Balneário Piçarras

Quanto: gratuito