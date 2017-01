O que tem para o fim de semana: o que fazer em Joinville e região

Guia + AN 13/01/2017 | 15h01

Começa nesta sexta-feira em Balneário Piçarras, o projeto Sesc Verão, que segue com atividades até o dia 29 de janeiro. O evento, que chega à sua 22ª edição, conta com atividades esportivas, empréstimo de guarda sol, pirâmides de bambu, espaço de convivência, quadras, jogos, circuito de aventura, recreação, brinquedos e oficinas. O projeto reserva bons momentos para quem gosta de sol, praia, esporte, cultura e diversão. Toda programação é gratuita e aberta ao público.



A estrutura está montada perto do Molhe Central e a partir de sábado as atividades iniciam todos os dias a partir das 8h30. Nesta sexta, haverá um show com a cantora Bárbara Damásio, abrindo a programação musical do evento.



No sábado, a primeira atividade programada é um aulão de ritmos às 8 horas. Outro aulão, desta vez de capoeira, será realizado às 16 horas. Às 18 horas, é a vez do grupo Brass Groove se apresentar. O grupo é composto por instrumentistas de sopro, que misturam em seu repertório gêneros musicais como o samba, o funk, o ijexá, o baião e o maracatu, se apresentam para o público. No domingo, a primeira atividade especial inicia às 10 horas, com um aulão de alongamento master, seguido de um aulão de ginástica mix, que ocorre às 11 horas, mesmo horário da Gincana da Dengue, exclusivo para crianças de até 12 anos. Às 18 horas, haverá um show com Mari Monteiro.







A arena do Sesc Verão também conta com empréstimo de equipamentos para prática de brincadeiras e esportes de praia, como: peteca, frescobol, guarda sol, entre outros. A proposta do Sesc é “sensibilizar as pessoas para a inclusão do esporte e da atividade física em sua rotina, propiciando assim o bem estar e a qualidade de vida – tão importantes no contexto atual em que vivemos”.



SEXTA-FEIRA



Programação da Casa 97: a noite desta sexta-feira é reservada ao samba na Casa 97. A partir das 20h30, a cantora Meguie Balla e seus convidados apresentam um repertório cheio de brasilidade e suinge.

Quando: sexta-feira, happy hour a partir das 18h e show a partir das 20h30

Onde: Casa 97 – rua Arco-Íris, 97, bairro Iririú

Quanto: R$ 10



Show com o Grupo Explosão

Quando: sexta-feira, às 21 horas

Onde: Praia Central - Barra Velha

Quanto: gratuito



The Garden, com Gabriel Boni, Chemical Disco e Roger Thiago

Quando: sexta-feira, às 22h

Onde: Joinville Square Garden

Quanto: ingressos entre R$ 40 e R$ 100 pelo site www.eventonacional.com.br



SÁBADO



Nas Areias com Atlântida: a equipe estará com uma estrutura montada na praia, levando música, diversão com jogos de praia para adultos e crianças. Em todas as edições do projeto, haverá um aulão de LambaFit com o Studio Filhos da Terra.







Quando: sábado, das 15h às 18h, o aulão inicia às 17h

Onde: Mole Central - Piçarras

Quanto: gratuito



Luau da Diversidade

Quando: sábado, a partir das 18h

Onde: Jardim do Museu de Arte de Joinville (MAJ)

Quanto: gratuito



Programação da Casa 97: depois de revelar nacionalmente seu talento musical, com participação no The Voice Brasil em 2012, a cantora Grey Endner – que neste ano completa 15 anos de carreira profissional – se apresenta na Casa 97 neste sábado e promete, ao lado do marido e músico Juliano Zuqui, encantar o público.

Quando: sábado, às 20 horas

Onde: Casa 97 – rua Arco-Íris, 97, bairro Iririú

Quanto: R$ 10



Burning Bali Hai com Chapeleiro

Quando: sábado, às 22h

Onde: Bali Hai - Piçarras

Quanto: R$ 35 para mulheres e R$ 45 para homens pelo site www.ingressonacional.com.br



Reabertura Chakra Club, com Bruno Polippo, Zopelar, L_cio e D. Gesser

Quando: sábado, às 23h

Onde: Chakra Club - São Bento do Sul

Quanto: R$ 40 pelo site www.ingressonacional.com.br



Vegas & Liu no Banana Joe

Quando: sábado, às 23h

Onde: Banana Joe - Estrada do Forte, na Praia de Ubatuba, em São Francisco do Sul

Quanto: R$31 para pista e R$46 para backstage pelo site www.oiingressos.com.br