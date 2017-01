Motorista é hospitalizado após acidente na região central de Joinville

Trânsito 23/01/2017 | 12h03

Um motorista foi hospitalizado após acidente de trânsito envolvendo dois carros na manhã desta segunda-feira em Joinville. De acordo com o Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, o acidente aconteceu por volta das 10 horas, no cruzamento da rua Timbó com a Conselheiro ARP, no bairro América, região central da cidade.



Um dos carros chegou a capotar com a batida e o motorista ficou preso às ferragens. Ele foi retirado pelos bombeiros, que também tiveram que conter um princípio de incêndio no veículo com a ajuda de pessoas que passavam pelo local.



Para os bombeiros, testemunhas afirmaram que o motorista do carro que capotou, um Fiat Uno, teria furado o sinal e batido contra o outro veículo, um Citroën C3.



Os bombeiros informaram que a situação do motorista encaminhado ao hospital não é grave. A motorista do C3 não ficou ferida.



O nome dos envolvidos não foi informado.