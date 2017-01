Moradores contabilizam estragos causados pela chuva em Joinville

Tempo 31/01/2017 | 11h59

Depois de uma noite de preocupação e medo, a terça-feira é de limpeza para moradores das áreas atingidas pelos alagamentos causados pela chuva forte de segunda-feira em Joinville. Na rua Ortílio Leandro dos Santos, no bairro Petrópolis, seis casas foram totalmente interditadas pela defesa Civil, pois parte de um barranco desmoronou.



Durante a manhã, técnicos da Defesa Civil visitaram locais com risco de deslizamento e orientaram os moradores para que deixassem as casas e fossem para casas de parentes.



A casa de Ailton Premoli, de 53 anos, ffica na rua Ortílio Leandro dos Santos e foi uma das atingidas. Na segunda-feira, quando parte do morro atrás da casa onde moram veio abaixo, a mulher e a filha deixaram a residência e foram para casa de parentes, no bairro Boa Vista. Mas ele ficou para cuidar do local.



— Como vou deixar a minha casa? Preciso cuidar do que temos. Se sair, roubam tudo. Eu fico aqui, mas sempre de olho na chuva. Não adianta vir aqui e interditar. Vou para onde? Deixar tudo para trás e morar de favor em casa de parentes? Não tem como.





A família de Ailton Premoli foi para a casa de parentes, mas ele ficou no local





Dirigir em rua alagada pode provocar pane no motor do veículo, diz especialista



Na casa da dona Ivânia Terezinha Baloni, 52 anos, e do seu Vilson Mendes, 50, a noite também foi de preocupação. O morro atrás da residência desmoronou e invadiu alguns cômodos. A defesa Civil interditou parcialmente a casa, impedindo o uso de três cômodos dos fundos. O casal retirou o que foi possível do local.



— Levei um susto. Passamos a madrugada acordados, pois não é a primeira vez que a chuva derruba parte da nossa casa. Por isso, ficamos de alerta. Eram pouco mais de duas da manhã quando a terra invadiu tudo. Agora, é limpar e reconstruir tudo de novo - avalia seu Vilson.



Edilson da Silva Costa, da Defesa Civil, ressalta que é perigoso essas famílias permanecerem no local caso volte a chover.



— A área é de risco e o solo está encharcado. O risco de deslizamento é muito grande — avalia.



A Defesa Civil de Joinville divulgou nesta manhã relatório atualizado sobre o volume de chuvas registrados na tarde de segunda-feira. Conforme dados da estação meteorológica localizada no bairro Guanabara, foram registrados 143 milímetros durante o dia de ontem. A quantidade representa o volume de 15 dias de chuvas. É o maior volume diário registrado durante todo o mês de janeiro.





A casa de Vilson Mendes foi parcialmente interditada pela Defesa Civil



Foram contabilizados 29 ocorrências de deslizamentos na cidade. Seis casas foram interditadas, cinco na rua Ortílio Leandro dos Santos e uma na rua Rancho Bom, ambas no bairro Petrópolis. Ao todo, 120 pessoas foram desalojadas e se abrigaram em casas de amigos e parentes. Elas estavam em residências localizadas em áreas de alagamentos e também de risco de deslizamentos. Os bairros mais atingidos foram Bucarein, Anita Garibaldi, Paranaguamirim, Floresta, Boehmerwaldt, Itinga, Santa Catarina, João Costa, Nova Brasília, Itaum, Ullisses Guimarães, Jarivatuba, Guanabara, Petrópolis, Profipo e Fátima.