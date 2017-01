Manutenção de rede prejudica qualidade da água em dois bairros de Joinville

Atenção 05/01/2017 | 11h42

Uma manutenção de rede realizada pela equipe técnica da Águas de Joinville prejudicou a qualidade da água distribuída nos bairros Jardim Iririú e Iririú nesta quarta e quinta-feira. A Companhia orienta o descarte da água que apresentar uma coloração diferente da habitual.

Os clientes devem entrar em contato com a Águas de Joinville e registrar reclamação de qualidade da água pela central de atendimento 115. Após isso, técnicos da Companhia irão até o local orientar e ajudar no descarte da água.



A expectativa é de que o problema seja resolvido até o final da tarde desta quinta-feira. Todo o volume de água descartado por causa desse problema será descontado na próxima fatura.



A Águas de Joinville pede a compreensão de todos e reforça a necessidade de caixa-d’água e do consumo consciente. Mais informações pela central de atendimento 115.