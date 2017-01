Loetz: Pollux cria unidade de negócios focada em projetos de internet industrial

Livre Mercado 27/01/2017 | 07h11

A Pollux criou a unidade de negócios Pollux Digital, focada em projetos de internet industrial. Ricardo Gonçalves, ex-CEO da Neogrid North America, e Cédric Craze, um dos sócios da Pollux, lideram o novo negócio. Gonçalves é o novo diretor de desenvolvimento de negócios.



É uma nova forma de produção, vinculado à chamada internet das coisas, e também à produção automatizada e análise de grandes volumes de dados na nuvem. Em 2017, o objetivo é continuar no desenvolvimento de soluções com novos softwares. Em 1º de fevereiro, a companhia assina parceria com empresa dos Estados Unidos, que já desenvolve projetos nessa área.



O presidente da Pollux, José Rizzo Hahn Filho, quer inserir a empresa num mercado global estimado em US$ 15 trilhões. Hiperconectividade, softwares em rede, inteligência artificial, alto nível de digitalização e sensoriamento, big data e trabalho colaborativo são alguns dos principais elementos que compõem a internet industrial. Estes artifícios possibilitam a otimização de processos e elevam o potencial de crescimento da indústria em seu conjunto.



Tigre revisa a estrutura societária

A Tigre Tubos e Conexões promove cisão parcial da companhia, com a absorção de patrimônio líquido cindido pela Tigre Materiais e Soluções para Construção Ltda. A nova unidade tem patrimônio de R$ 35 milhões. As decisões foram tomadas em assembleia geral extraordinária que aconteceu dia 31 de dezembro de 2016. Na mesma reunião, foi homologado aumento de capital social da Tigre Tubos e Conexões de R$ 134,106 milhões para R$ 532,024 milhões.



Consultada a respeito das razões e efeitos das decisões para seus negócios, a companhia, via assessoria de imprensa, diz que “o projeto visa a levar cada vez mais os processos para patamares de empresas de classe mundial, com benefícios percebidos pelos clientes, parceiros e profissionais. A reorganização que se apresenta é uma operação de ajustes em processos internos entre as empresas do grupo, assim como atualizações em sistemas de tecnologia da informação.”



Plataforma

A De Bernt, empresa de consultoria de recursos humanos, está migrando sua plataforma de tecnologia de informação, numa parceria com a multinacional Oracle. Com a aquisição da nova plataforma, espera um crescimento significativo em negócios porque poderá gerenciar melhor seus clientes e aumentar a oferta de serviços.



Chinesa no Perini

Com prospecção da Investe SC, empresa chinesa vai investir R$ 15 milhões em empreendimento que vai se instalar no Perini Business Park, em Joinville. Vai produzir óleos de silicone para aplicações em cosméticos e óleos aminados para aplicação têxtil. Também vai fabricar antiespumantes para processos químicos e compostos de silicone para aplicação automotiva, eletrodomésticos e isoladores elétricos.



Região metropolitana

A criação das regiões metropolitanas em Santa Catarina será o tema da primeira reunião do Conselho de Desenvolvimento Regional de Joinville marcado para segunda-feira, dia 30, na Agência Regional de Desenvolvimento Regional. O debate irá envolver os oito municípios do Norte e é aberto à comunidade. Quem vai expor o assunto é o engenheiro Cassio Taniguchi, que integra, desde 2015, o corpo técnico do governo do Estado de Santa Catarina.



Multas

A Fazenda estadual começa a emitir, em fevereiro, as multas aos contribuintes flagrados pela Operação Crédito Indevido, que está em andamento desde dezembro e apura utilização de créditos não autorizados de ICMS em compras feitas em outros Estados. Já estão sob monitoramento mais de 200 empresas. Deste total, pelo menos 40 são de Joinville e região. Ainda neste trimestre, serão concluídas auditorias fiscais em pelo menos 50 das 200. A Fazenda pretende recuperar R$ 150 milhões.



Extorsivo

Os juros do cartão de crédito chegaram a 484% ao ano em 2016. É índice recorde e significa alta de 53 pontos sobre a taxa verificada no ano anterior. Quem se habilita?



Dragagem

O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella Lessa, assinou a ordem de serviço de ampliação da dragagem do Porto de Itajaí. Com isso, poderá permitir a entrada de navios de grande porte. O complexo portuário deve movimentar R$ 1,8 bilhão ao ano a partir do aprofundamento de 14 metros do calado no canal de acesso. A mudança, quando implementada, deve proporcionar um movimento de negócios da ordem de R$ 7,4 bilhões.



Empreendedores

A TIM está com mais de 400 oportunidades abertas para novos parceiros comerciais em todo o Brasil.



Empresas inadimplentes

O número de empresas inadimplentes continua crescendo na comparação anual, mas teve a menor variação em um ano, desde o início da série histórica. De acordo com o indicador calculado pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), a alta foi de 5% em 2016. No ano anterior, a variação havia sido de 11,9%. Também foi observado um aumento na quantidade de dívidas em atraso em nome de pessoas jurídicas: 3,37% a mais na comparação entre os dois anos. Neste caso, a variação também foi abaixo do que em 2015: 13,62%.



Energia solar

A General Motors comemorou nesta quinta-feira 92 anos de atividades no Brasil e inaugurou o maior sistema solar da indústria automotiva. São 560 metros quadrados instalados no telhado da fábrica em São Caetano do Sul, para fornecer água quente aos chuveiros do vestiário da fábrica, o equivalente a abastecer o consumo diário de 900 casas. O sistema conta com 280 placas solares e sistemas de bomba de calor, com capacidade para abastecer 300 chuveiros, eliminando a necessidade de uso de vapor e evitando o consumo de gás natural.