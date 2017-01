Legislativo pode ajudar cortando gastos, diz presidente da Câmara, Fernando Krelling

Entrevista 05/01/2017 | 08h01

A profecia do avô de Fernando Krelling (PMDB), feita três décadas atrás, virou um sonho na mente do garoto de seis anos e o acompanhou pelos anos seguintes até se tornar realidade, em 2016. E a realidade veio melhor do que o sonho. Krelling foi o vereador mais votado da história da cidade, com mais de 10 mil votos, e ainda conquistou a presidência do Legislativo em seu primeiro mandato sem dificuldade: 18 votos a favor e apenas um contra, do parlamentar de oposição Odir Nunes (PSDB).



Nesta entrevista ao jornal “A Notícia” após seu primeiro dia no comando da Câmara de Vereadores de Joinville, Krelling fala de sua trajetória política, a visão de trabalho e de planos, como o de modificar o sistema de aluguel de veículos dos parlamentares. Aos 34 anos, ele também não nega seu segundo sonho: depois de conseguir se eleger vereador, pensa em um dia se tornar prefeito da cidade. Confira os principais trechos da entrevista:



A Notícia – Você vem de uma experiência no Executivo e afirma que assumiu a Felej sem dinheiro. A Câmara recebe muitas demandas da comunidade. Como pretende lidar com essa mudança de posição, do Executivo para o Legislativo?

Krelling – Minha experiência no Executivo foi importante para saber a real situação financeira do município. A situação da Câmara é muito diferente. Por lei, ela tem 4,5% do orçamento do município. Aqui se consegue trabalhar com tranquilidade em relação à questão financeira, mas a Câmara pode ajudar o município economizando. Quanto menos gastarmos aqui dentro, haverá mais obras, mais atendimento à população de Joinville. Hoje, efetivamente, não se gastam os 4,5%. Foram devolvidos R$ 7 milhões para o Executivo na última gestão. Devemos tratar o local público como se fosse a nossa casa, o nosso dinheiro. Comprar o que é necessário, o que é prioridade.

AN – Hoje, qual seria o foco dessa economia?

Krelling – Vamos ter que conhecer a estrutura no todo, tem muita coisa que se pode economizar. Um exemplo é o carro alugado. Como fazer isso? Ainda estamos criando a logística. Da forma atual – um carro para cada vereador –, acho que no momento atual vai contra os princípios da população, que não tem isso. Por que o vereador vai ter? Talvez criar uma nova logística, um banco de veículos dentro da Câmara para que o setor de patrimônio possa administrar e o vereador vá requisitando quando precisar, quem sabe solicitar junto ao Tribunal de Contas uma verba de gabinete para uso com combustível, que vai ser muito menor do que a locação dos carros, 50%, 60% menor do que se gasta hoje. Mas o vereador vai até o bairro Adhemar Garcia e depois tem que ir para o Quiriri. Essa é minha preocupação. Não podemos cortar totalmente e deixar a população desassistida. Só que na forma atual, não podemos continuar. É preciso conversar com os vereadores e chegar a um denominador comum para que se mude um pouco esse sistema.



AN – Essa questão dos carros pode sofrer resistência interna?

Krelling – Pode, sim. Mas se a pessoa assume a função de presidente da casa, tem que conseguir suportar pressão também. Se não conseguir suportar, não pode estar nesse cargo. É preciso suportar a pressão aqui de dentro e da população, ter postura e seguir nestes próximos dois anos.

AN – Em relação ao trabalho dos servidores, vê alguma necessidade de mudança em procedimentos internos?

Krelling – Estou conhecendo cada departamento. Quero fazer uma aproximação com eles, mas pelo conhecimento que já tenho, sei que o coração da Câmara é formado por servidores de carreira. Nós estamos aqui de passagem, representando a população, não podemos achar que isso aqui é nosso. Amanhã, vamos embora e eles vão continuar tocando. Se de dois em dois anos alguém chegar aqui com uma logística totalmente diferente, quem se prejudica é a Câmara.

AN – Educação e saúde são reivindicações frequentes da população para o governo. Qual sua opinião sobre esses temas?

Krelling – Joinville é a única cidade de Santa Catarina com hospital público mantido pelo município. O governo está colocando 43% do orçamento na Saúde, mas o cobertor é curto, em algum lugar vai faltar, mesmo com 43% ainda temos dificuldade. A população cresceu muito, vinte anos atrás tínhamos o Hospital Municipal São José e ainda hoje temos o São José arcando não só com Joinville, mas com a região também. O São José é referência em especialidades como oncologia, AVC, então Joinville ainda é referência mesmo que tenha dificuldades pela grande demanda que tem que atender.

AN – A Câmara pode se envolver em algum tipo de mobilização para que a gestão do São José saia do município ou que se adote outro formato de gestão?

Krelling – Não adianta apenas querer se livrar da bomba. Se a gente se livrar do São José, vai para o governo do Estado, que também está em condição difícil. Quem sabe se pensar em parceria público-privada, temos que pensar em Joinville e ampliar o debate. Volto a frisar: Joinville investe cerca de 43% do orçamento em saúde e quem precisou do São José sabe que ele é referência. Reconhecemos que há muito o que melhorar e a Câmara está à disposição para ajudar.

AN – Você vem de uma família de políticos, está em seu sangue. Você quer seguir a carreira política?

Krelling – Eu entrei na política por causa do legado da família. Mas a família no começo não queria, tinha desistido da política. Mas tem uma frase do papa Francisco de que a política é importante e necessária, pena que as pessoas de bem a abandonaram e ela vem apodrecendo, então as pessoas de bem têm que voltar para a política. Nesse pensamento, entrei no meio político, no Executivo, e agora tive a honra de ser o mais votado na cidade, e tudo é muito novo para mim. Não esperava ser o mais votado, não tinha essa condição de campanha muito forte, comparada à de outras pessoas, isso me deu uma motivação a mais. Meu sonho era ser vereador, surgiu a oportunidade de ser presidente da Câmara, e eu não sou de correr de desafio. A questão é suportar pressão e ter a cabeça voltada a fazer o bem para o povo. Aqui se lida muito com relacionamento, com conflito pessoal, com ideais, tem que conseguir administrar tudo isso. E aí vêm os sonhos, quem sabe crescer no cenário político, não estou aqui me colocando à disposição, mas sonho um dia em ser o prefeito de Joinville. Se você não sonhar, nunca vai chegar lá. Não quero ser eternamente vereador porque, quando se continua muito tempo em um único lugar, a motivação não é a mesma. Uma pessoa é diferente da outra, mas eu quero sempre novos desafios. Posso tentar reeleição de vereador ou, se surgir oportunidade, tenho o sonho ser prefeito da cidade, mas quero me preparar para isso.

AN – Você sempre teve vontade de ser vereador?

Krelling – Sempre tive vontade. Como a família viveu o cenário político, com seis anos de idade o meu tio se elegeu vereador, em 1981. Eu tinha a idade do meu filho, que tem seis anos, então eu me vi muito em meu filho agora na campanha. Eu pegava o santinho e ia de casa em casa, nos vizinhos. Naquela época, a criança podia ficar na rua. Hoje, não tem como. E meu avô, que na época era vereador, chegou, deu um ‘tapa’ na minha cabeça e disse: “Um dia tu ainda vai ser vereador”. Isso ficou na minha vida. Fui crescendo no meio disso. E veio um período de derrota política, 28 anos sem ter um representante. Em 2012, eu cheguei pro meu tio, meu pai e minha avó (esposa do falecido avô) e disse: “Vou ser candidato a vereador, pois o Opa disse que eu ia ser vereador”. Minha avó, com aquele sotaque alemão, falou: “Você está ficando louco?” E meu tio, com experiência política: “Não faz isso, você tem seu negócio, sua esposa, não se mete nisso porque é muito difícil conseguir ganhar”. Aí fui falar com meu pai, e ele já se coçou um pouquinho, já gostou. Aí chamei minha esposa e meu irmão e disse: “Vou ser candidato a vereador”. Meu irmão veio e bateu nas minhas costas e disse: “Vamos embora, então”, todo empolgado. E fui para rua sem nada, sem equipe, sem estrutura e consegui quase 2 mil votos, indo de casa em casa. Lembro que o senador Luiz Henrique me ligou e falou assim: “Olha, nós não acreditávamos em você, se nós tivéssemos acreditado de verdade, quem sabe você poderia ter chegado, mas agora começo a ver que temos um novo líder surgindo”, e isso foi muito marcante para mim. E aí o prefeito Udo Döhler me convidou para a Felej. Deixei muito claro quando entrei na Felej que eu queria ser vereador, até pela questão histórica da família. E agora começam novos sonhos.

AN – O que você fez de diferente da primeira campanha para esta, que teve um resultado tão surpreendente?

Krelling – O trabalho que eu fiz, de casa em casa, foi exatamente igual. A diferença é que desta vez eu estava mais conhecido, o meu nome estava municipalizado, enquanto na última era mais na região de Pirabeiraba. Municipalizado pelo trabalho na Felej, que me fez trabalhar com crianças e com a terceira idade. A terceira idade é muito fiel, e quando se faz um trabalho para uma criança, o pai nunca esquece, e auxiliamos muitas famílias no lado social. Acho que o reflexo dos votos foi o auxílio social, e com o trabalho da Felej, as pessoas passaram a querer apoiar, sem solicitação de cargo ou financeira. Eu ganhei a eleição sem dar um real de combustível para ninguém. A logística da minha campanha foi igual à de 2012, a diferença é que as pessoas passaram a me dar credibilidade pelo trabalho feito. Em 2012, eu batia na porta e as pessoas pensavam: “O que esse guri quer aqui pedindo voto, quem é ele?” Fomos de casa em casa, prometemos ações fortes, defesas da população, se eu esquecer disso não tem por que estar aqui. Cada vez que a gente entra na Câmara, temos que lembrar por que estamos aqui e por quem estamos aqui. Se esquecermos disso, pode sacar a viola e ir embora. O que me chama atenção é que a Câmara ficou segmentada, pessoas com experiência em vida animal, segurança, iniciativa privada, advogacia, então no campo de ideias vamos discutir bastante e fazer uma grande legislatura, sonho com isso. Tenho esperança que possamos, os 19 vereadores, fazer uma ótima legislatura. Enfatizo que a população cobre do político.

AN – Já tem projeto em mente?

Krelling – Venho do segmento esportivo, o esporte é uma ferramenta de transformação da vida de crianças. Sonho em termos uma lei de incentivo ao esporte, para que, por meio do apoio a entidades e clubes, possamos fomentar a classe esportiva, atraindo mais crianças e jovens. Quando se fala em segurança pública, se esquece que custa muito caro prender e manter preso. Prevenir é muito mais barato.