Joinville divulga calendário escolar da rede municipal para 2017

Programação 09/01/2017 | 15h01

A Secretaria de Educação de Joinville divulgou o calendário letivo de 2017. As aulas começam dia 6 de fevereiro para todos os alunos da rede municipal de ensino, tanto do Ensino Fundamental quanto dos CEIs, Centros de Educação Infantil. O calendário está no site da Prefeitura.



Os professores e toda a equipe técnica retornam no dia 1º de fevereiro. Em 2017, serão 200 dias letivos (68 no 1º trimestre, 66 no 2º e 65 no 3º além de um sábado com o Dia da Família na Escola). Joinville tem 84 escolas municipais e 66 CEIs, 63.227 alunos e 4.764 funcionários.



O primeiro trimestre vai de 6 de fevereiro a 19 de maio. O segundo trimestre vai de 22 de maio a 6 de setembro. O terceiro começa dia 11 de setembro e vai até 15 de dezembro. No calendário, constam todos os conselhos de classe.



Na primeira semana de fevereiro, a equipe da educação realiza reuniões pedagógicas e atualização do Projeto Político Pedagógico. Neste período, a Secretaria de Educação realiza também a formação por área.



No caso dos CEIs, os bebês passam por adaptação nas primeiras semanas de aula. A unidade combina com os pais para que o bebê não fique o período todo no CEI. Os pais deixam a criança algumas horas por dia, buscam mais cedo ou levam mais tarde, para não ficar muito tempo distante da mãe.



As crianças que vão para o 1º ano do Ensino Fundamental também passam por um processo de adaptação. O horário de aula é normal, mas nas primeiras semanas, as atividades realizadas por professores são mais lúdicas, com jogos e brincadeiras.



Durante todo o ano, há atividades em paralelo que não constam no calendário como a Feira da Matemática, a Semana da Educação de Jovens e Adultos, a Semana da Educação Infantil, além das atividades da equipe da Escola Digital. A equipe acompanha o trabalho dos professores com meios digitais e depois compartilha em workshops.