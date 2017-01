Joinvilense tem acervo de mais de cem camisas de times pouco conhecidos

Quanto mais rara, melhor 23/01/2017 | 07h01

Se um dia alguém falar que coleciona camisas de times de futebol pouco conhecidos e que, alguns deles, sequer disputam uma das quatro divisões do Brasileiro, certamente você achará estranho, não é? Pois saiba que esse colecionado existe, mora em Joinville e se diz apaixonado por tudo o que envolve futebol.



Trata-se do publicitário Fábio Raposo, de 41 anos, que possui em casa uma coleção de mais de cem camisas de equipes sem muita tradição. As exceções são as do JEC e do Fluminense, clubes que moram no coração dele.



Mas como começou essa paixão e por que Fábio busca camisas tão especiais que, muitas vezes, nem as lojas têm? Ao saber da história do publicitário, a “AN” foi atrás e descobriu que a sua coleção de camisas é bem variada. Ele mantém no acervo camisas como a do Luziânia, do DF, e já teve a do Surubim, de Pernambuco.



Para entender melhor, e preciso voltar no tempo. Há cerca de seis anos, Fábio ganhou do irmão Thiago uma camisa do São Caetano, patrocinado pela Consul, de Joinville e que, à época, fazia algum sucesso. Fábio aceitou, mas sem fazer quaisquer planos de virar colecionador. Pouco depois, ganhou da mãe uma da Caldense, de Minas Gerais.



Então, ele tomou gosto pela coisa e passou a interagir com colecionadores.



— Temos grupos (nas redes sociais) onde compramos e trocamos camisas por preços bem mais baixos — diz o publicitário.



Algumas despertam sentimentos especiais. Recentemente, Fábio resolveu comprar pela internet a camisa do Cianorte (PR), time que se sagrou campeão da 2a Divisão paranaense. Ao finalizar o pedido, o vendedor perguntou:



Como o senhor prefere receber a encomenda? E que nunca vendemos para pessoas que moram fora do nosso Estado.



Outra camisa que causou estranheza foi a do Surubim. Após recebê-la em uma troca, Fábio a achou feia. Até pensou que fosse camisa pirata e a ofereceu a outros colecionadores, desde que houvesse troca pela camisa do Juventus (SP), que ainda não tinha. Para a surpresa dele, houve dezenas de pedidos na sua timeline. Fiel às regras do grupo, negociou com o primeiro a fazer contato e soube que ele colecionava camisas de times pequenos da região Nordeste apenas.



Futebol de botão é outra paixão



Além de colecionar camisas, Fábio é vidrado pelo futebol de mesa ou futebol de botão. Em uma peça da sua casa, no bairro Floresta, ele guarda com carinho livros, revistas, jornais e, claro, times de botão e uma mesa personalizada. Fábio gosta tanto do esporte que se diverte montando os próprios times e oferecendo os escudos elaborados por ele mesmo em um blog, o escuderias.blogspot.com, onde também faz comentários e divulga o seu trabalho de designer.



– Como sou formado em design, pensei em mostrar no blog o que eu fazia. Ali eu pude ver como o futebol de mesa é gigante.



Fábio só lamenta que os jovens não dão mais muito valor a essas brincadeiras, preferindo os jogos eletrônicos.



– Faço os times de botão pensando no meu filho, pois sei que um dia ele ainda vai se interessar pelo futebol de mesa e, quem sabe, se divertir comigo – brinca Fábio.



O publicitário tem ainda outras virtudes. Curte muito rock’n’roll e já comandou um programa de rádio em Joinville. O sonho dele é fazer um campeonato de futebol de mesa apenas com roqueiros da cidade. Se isso vai acontecer, é outra história.



– Esse é o meu universo e vejo esse trabalho como uma enorme terapia.



Com o blog ativo desde 2009, Fábio já fez ou criou mais de mil times de futebol de botão e afirma que espera fazer muitos mais.