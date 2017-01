Hospital Dona Helena de Joinville seleciona voluntários para projeto Hospirrisos – Agentes da Alegria

Saúde 12/01/2017 | 09h50

Na quinta-feira, 26 de janeiro, às 19 horas, o Hospital Dona Helena recebe os interessados em participar do programa voluntário Hospirrisos – Agentes da Alegria. Durante o encontro, que ocorre no auditório do quinto andar do Centro Clínico, o projeto será apresentado e os participantes poderão se inscrever para a oficina de formação.



Leia mais notícias de Joinville e região no AN.com.br



Maria José Varela, psicóloga e coordenadora do programa, explica que, para ser agente da alegria, é necessário passar por todo o processo artístico-educativo, bem como pela avaliação da prontidão para atividade voluntária. “As oficinas permitem que o candidato faça uma reflexão sobre si, promovendo o autoconhecimento e possibilitando que ele reconheça sua habilidade e identificação com a prática”, ressalta.



O Hospirrisos – Agentes da Alegria é uma realização do Hospital Dona Helena em parceria com o Studio Escola de Atores. Coordenado pelo Programa de Humanização há 11 anos, tem como objetivo levar descontração e alegria para pacientes, acompanhantes e funcionários, contribuindo para o atendimento humanizado dentro da instituição.



Cronograma das atividades:



- Processo artístico educativo: dias 6, 13, 20 e 22 de fevereiro e 1º de março, no Studio Escola de Atores.



- Processo de avaliação da prontidão



06/03 – entrega de vídeo de apresentação da construção do personagem



15 e 16/03, às 19 horas – vivência simulação realística no HDH



20/03 – divulgação da lista de voluntários prontos a iniciar a atividade com pacientes



21/03, às 19 horas – integração dos novos voluntários, no auditório do 5º andar do Centro Clínico do HDH



22/03, às 19 horas – visita monitorada ao pacientes no HDH



Assinatura: Letícia Caroline

(47) 3025-5999