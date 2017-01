Hemocentro abre neste sábado em Joinville

Doe sangue 13/01/2017 | 14h40

Para aumentar o número de bolsas de sangue - que nesta época do ano caem consideravelmente - e trazer uma opção de horário para a população, o Hemocentro de Joinville abrirá as portas neste sábado.



Das 8h às 11h30, os joinvilenses poderão procurar o Hemocentro, anexo ao Hospital Municipal São José, para fazer uma triagem e doar sangue, se estiverem aptos.



Em fevereiro, a unidade abre no dia 11 e atende no mesmo horário.



Na semana passada, o Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (Hemosc) divulgou o cronograma de coletas aos sábados nos meses de janeiro e fevereiro. Além de Joinville, os hemocentros de Florianópolis, Chapecó, Criciúma, Joaçaba e Lages também abrem um sábado por mês para realização de coleta. Já o regional de Blumenau, no Norte, funciona todos os sábados. Confira as datas aqui.



Hemosc concentra a coleta de sangue no Norte até fevereiro



O que é?

A doação é a retirada de aproximadamente 450 ml de sangue, através de inserção de uma agulha em um dos braços. A coleta é feita por pessoal capacitado e sob supervisão de um médico ou enfermeiro, garantindo o bem estar do doador. O ambiente deve ser limpo e confortável e o material descartável. Todo o processo da doação de sangue levam em torno de 55 minutos. Doar sangue não prejudica a saúde.



O que é necessário para doar:

Ter entre 18 e 69 anos, 11 meses e 29 dias;



Doadores com idade de 16 e 17 anos de idade, são aceitos para doação mediante a presença e autorização formal dos pais e/ou responsável legal;



O limite de idade para primeira doação é de 60 anos;



O candidato à doação deve estar em boas condições de saúde, sem feridas ou machucados no corpo;



Pesar acima de 50 kg (com desconto de vestimentas);



Apresentar documento de identidade com foto;



Ter repousado bem na noite antes da doação;



Evitar o jejum;



Fazer refeições leves e não gordurosas, nas quatro horas que antecedem a doação;



Evitar uso de bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas.

Fonte: Hemosc